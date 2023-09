Torcida do Grêmio lidera gastos relacionados ao futebol no RS, aponta estudo do Itaú Unibanco

A rivalidade entre Grêmio e Inter não é tão equilibrada quando o assunto é o consumo dos torcedores dos times. Segundo levantamento do Itaú Unibanco, os torcedores do Grêmio são responsáveis por 66% das transações relacionadas ao futebol no Rio Grande do Sul, e 75% do total gasto pelos torcedores. Já a torcida do Inter corresponde a 34% e 25% respectivamente.

O levantamento considerou as transações realizadas com cartões de crédito que tenham relação com os clubes – sócio torcedor, compras no estádio (tanto de ingressos quanto de consumo), compras em lojas oficiais dos times e no site oficial – e contempla as transações realizadas no 1º semestre de 2023, na comparação com o mesmo período de 2022.



No geral, os gastos relacionados ao futebol no RS tiveram alta em este ano – considerando as duas torcidas, o faturamento cresceu 27% entre 2022 e 2023. Já o número de transações avançou 3%. A alta no faturamento em 2023 foi puxada pela torcida do Grêmio, que gastou 48% a mais no 1º semestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2022.



No ranking nacional – que considerou os times com 15 maiores torcidas do país – o Grêmio ocupa o 8º lugar em número de transações, e o 9º no valor transacionado. Já o Inter parece em 12º lugar na quantidade de transações, e em último no ranking por total gasto pelos torcedores.



Os dados fazem parte do estudo Análise do Comportamento de Consumo, relatório que traz um panorama dos gastos dos brasileiros; neste caso, a análise foi feita com baste nas compras realizadas com cartões do Itaú Unibanco.