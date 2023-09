Unisinos realiza o Power Up 2023 com foco em oportunidades de carreira

A edição deste ano do Power Up Unisinos, evento gratuito que ocorre no campus São Leopoldo na próxima quarta-feira (27), terá como tema Trabalhabilidade e Desenvolvimento de Carreira. O encontro ocorre das 17h às 21h, na claraboia da Biblioteca do Campus de São Leopoldo da Unisinos, e abrange o público geral, com ou sem vínculo com a Unisinos. Para se inscrever, clique neste link.Um dos principais diferenciais do encontro é a tradicional “Conexão Power Up”, uma feira de oportunidades com empresas parceiras. Neste ano, participam empresas como Arezzo&Co, Sicredi e Grupo Herval. “Será um momento para troca de informações e divulgação de oportunidades de trabalho, em que as pessoas presentes poderão se candidatar”, explica a psicóloga Luana Rambo, da equipe do Unisinos Carreiras.Em formato presencial, o evento busca estimular a aproximação dos alunos e da comunidade com as empresas. No “Talks de Carreira”, profissionais de áreas distintas do mercado de trabalho vão compartilhar histórias e projetos inovadores dos quais fazem ou fizeram parte em suas respectivas empresas.“Teremos profissionais da área da comunicação, educação corporativa, comercial e tecnologia. A proposta é que o aluno possa circular e se conectar com as empresas, e também participar, no mesmo espaço, dos ‘Talks de Carreira’”, observa Luana.O projeto é uma realização para a equipe do Unisinos Carreiras. “Ele concretiza nosso objetivo enquanto setor da Universidade, que é responsável por fornecer espaços de desenvolvimento de carreira e empregabilidade, fortalecendo parcerias com empresas da região e oportunizando possibilidades de desenvolvimento da empregabilidade e trabalhabilidade”, destaca Luana.Todos que estiverem inscritos no evento e confirmarem sua presença no dia receberão certificado de participação, que estará disponível em até 10 dias úteis na Área do Participante.ServiçoO quê: Power Up Unisinos 2023 – Trabalhabilidade e Desenvolvimento de CarreiraQuando: 27 de setembro, das 17h às 22hOnde: Claraboia da Biblioteca do Campus São Leopoldo da Unisinos