Feira da saúde debate desafios e oportunidades do setor em Porto Alegre

Feira inédita no sul do Brasil, a Health Meeting - Business & Innovation, que acontece entre os dias 2 e 4 de outubro no prédio 40 da Pucrs, em Porto Alegre, irá debater os principais desafios e as oportunidades do setor da saúde, que gera cerca de 20 milhões de empregos no País e mobiliza 9% do Produto Interno Bruto (PIB). Com espaço para inovação, batalha de startups e palestras, o evento terá a presença de gestores de instituições como hcor, Hospital Sírio Libanês, Hospital Albert Einstein e Associação Nacional dos Hospitais Privados.

Até o momento, segundo informou o diretor da HM Brasil Feiras e Congressos, Gilmar Dalla Roza, mais de 150 expositores já estão confirmados na feira, que terá um espaço de 4,7 mil metros quadrados. "É um evento que já nasce com relevância no setor", garantiu. No primeiro dia da programação, o foco será a gestão. No segundo dia, a inovação tomará conta dos palcos e, por fim, no último dia, a assistência 4.0, um dos maiores desafios do setor, será discutida entre os conferencistas.

A escolha pela capital gaúcha para a realização da feira se deve ao reconhecimento da cidade na área da inovação e da saúde. "É reconhecida internacionalmente. É o lugar ideal" afirmou Roza. Ele também ressaltou que uma feira regional traz benefícios para empresas menores do setor. "Os expositores têm mais chances de interagir com o público", refletiu.

De acordo com Roza, outro diferencial dessa feira é a possibilidade dos hospitais levarem suas "dores" para que startups possam pensar soluções tecnológicas e viáveis. "O Pitch reverso é uma das grandes novidades dessa feira. É uma oportunidade para os hospitais e para as startups", considerou. Além disso, a batalha de startups irá premiar a vencedora nos pitchs com R$ 200 mil para acelerar o desenvolvimento da empresa. O aporte será da Ventuir Aceleradora.

Já a curadoria científica da feira será realizada pelo Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre (SINDIHOSPA), que promove eventos paralelos dentro da feira com mais de 90 palestrantes e 45 mediadores. "São palestrantes renomados de todo o Brasil", revelou a gerente da entidade, Alessandra Dewes. "O primeiro fator para a feira ser um sucesso são as parcerias e os conteúdos. Temos mais de 40 instituições apoiando nosso evento", disse Alessandra.

A expectativa inicial dos organizadores é que o público chegue a 10 mil visitantes entre executivos e gestores de hospitais, clínicas e outros negócios da área. Para participar, basta fazer o credenciamento através do site www.hmbrasileiras.com.br/. As inscrições para visitantes é gratuita.

Gilmar Dalla Roza e Alessandra Dewes, foram recebidos pelo diretor de operações do Jornal do Comércio, Giovanni Tumelero, na última quinta-feira (21).