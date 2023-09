Portos gaúchos alcançam resultados positivos em 2023

De janeiro a agosto de 2023, o setor portuário no Rio Grande do Sul cresceu 10,12% na comparação com o mesmo período do ano passado. Nas três unidades administradas pela Portos RS, a movimentação positiva (17,72%) de contêineres nestes oito meses somou 402.505 unidades.

Neste acumulado, circularam 2.474 embarcações, sendo 2.020 delas com destino ao Porto de Rio Grande. A unidade de Pelotas recebeu pelo Canal São Gonçalo 356 barcaças e no Porto de Porto Alegre atracaram 98 navios mercantes. De um modo geral, os graneis sólidos são os mais movimentados nos portos gaúchos, com o total de 18.257.780 toneladas. Na sequência aparecem as cargas gerais, com 7.772.395 toneladas e na terceira posição os graneis líquidos, com 2.533.388 toneladas.



O maior resultado foi obtido pelo Porto do Rio Grande, com 27.108.695 toneladas, quantidade de carga que é 10,39% maior do contabilizado em 2022, quando foram movimentadas 24.556.234 toneladas. O Porto de Pelotas ficou com 899.026 toneladas, valor que variou positivamente em 6,38% na comparação com o ano passado. Já no Porto de Porto Alegre, o total é de 575.842 toneladas, números que representam um aumento de 3,61% em relação ao mesmo intervalo.





