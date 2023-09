Lojas podem rever pagamentos a gestantes na pandemia

O Sindilojas Porto Alegre e Alvorada obteve na Justiça Federal decisão favorável à ação coletiva que busca recuperar salários pagos a funcionárias gestantes afastadas do trabalho presencial na pandemia de Covid-19. Segundo a entidade, a medida vale para associados. A decisão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região cabe recurso, observa o Sindilojas, em nota. Por quatro votos a um, colegas seguiram posição favorável do desembargador Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia. Para poder ser aplicada e ter resultado sem mudança, a decisão precisa aguardar eventual questionamento e ainda, após terem sido esgotados os recursos, ter transitado em julgado.

O TRF da 4ª Região reconheu que as remunerações podem ser consideradas salário maternidade, detalha o sindicato. "Da mesma forma, tornou possível a compensação destes valores pagos, atualizados pela Selic, nas contribuições mensais devidas à Previdência, explica Flávio Obino Filho, advogado da entidade na ação, em nota. "Se a gravidez durante a Covid é de risco e o trabalho remoto impossível, conclui que o ônus do pagamento é do Estado que deve garantir a proteção". A orientação é aguardar a conclusão da tramitação da ação para evitar "risco de ter de devolver os valores".