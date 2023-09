Ibovespa vai na contramão de NY e sobe 0,72%

Após série de três perdas, o Ibovespa resistiu até certo ponto à piora de sentimento em Nova York com o comunicado sobre a decisão de juros do Federal Reserve, no meio da tarde, mas não o suficiente para conservar, em fechamento, a marca de 119 mil, vista em boa parte da sessão. Ainda assim, encerrou o dia em alta de 0,72%, a 118.695,32 pontos, entre mínima de 117.846,51 e máxima de 119.615,70 na sessão, com giro a R$ 20,1 bilhões, fraco, antes do Copom. Na semana, o índice ensaiou passar ao positivo, mas ainda cede 0,05% no intervalo, com a perda de força no fim da tarde. No mês, ganha 2,55% e, no ano, sobe 8,17%.

Em Nova York, por outro lado, prevaleceu sinal negativo no fechamento desta quarta-feira, com Nasdaq e S&P 500 em baixa, respectivamente, de 1,53% e de 0,94%. Ao fim, o Dow Jones não resistiu à piora dos outros dois índices, em leve baixa de 0,22% no encerramento do dia, após ter se desgarrado mais cedo, como o Ibovespa.

Na B3, desde a manhã, as ações de maior peso e liquidez operaram no positivo, como Itaú (PN 1,69%) e demais grandes bancos (Unit do Santander 1,10%, BB ON 0,89%, Bradesco PN 0,41%), assim como as dos carros-chefes das commodities, com Vale (ON) chegando a acentuar ganho acima de 1% à tarde, embora limitado a 0,67% no fechamento. O dia foi moderadamente positivo também para Petrobras (ON 0,13%, PN 0,23%), apesar do sinal negativo do petróleo na sessão.

Na ponta do Ibovespa, destaque para o salto de 11,68% para as ações da Azul, com a elevação da recomendação do Goldman Sachs para a companhia aérea, de neutra para compra. A sessão também foi positiva para a outra aérea, Gol, em alta de 6,09% no fechamento, entre CVC ( 7,62%) e Alpargatas ( 4,74%) nesta quarta-feira. No lado oposto, Pão de Açúcar (-5,93%), Braskem (-4,12%) e PetroReconcavo (-2,38%).

Após romper o piso psicológico de R$ 4,85 pela manhã e trabalhar ao longo da tarde em queda moderada, o dólar à vista ganhou fôlego na última hora de negócios e encerrou a sessão em alta de 0,15%, cotado a R$ 4,8802. Esse movimento se deu em meio a ganhos da moeda americana no exterior, em especial em relação a divisas fortes, e a novas máximas das taxas dos Treasuries de 2 anos, enquanto investidores digeriam declarações do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell.

Como esperado por ala amplamente majoritária do mercado, o BC americano anunciou manutenção da taxa básica na faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano, mas manteve a porta aberta para um aumento adicional dos juros, a depender dos indicadores econômicos. No chamado gráfico de pontos, 12 dirigentes do Fed esperam juros entre 5,50% e 5,75% no fim deste ano, ao passo que sete projetam taxa no nível atual.

Lá fora, o índice DXY, que operava em ligeira baixa antes da fala de Powell, trocou de sinal e passou a subir, superando a linha dos 105,317 pontos, com novas máximas do dólar em relação ao euro. A moeda americana também abandonou o sinal negativo que mantinha na comparação com a maioria das divisas emergentes e de países exportadores de commodities, embora tenha se mantido em leve queda frente a dois pares do real, os pesos chileno e colombiano.

Os juros futuros fecharam o dia de lado. Na maior parte da sessão desta "Super Quarta" de decisões do Federal Reserve e do Comitê de Política Monetária (Copom), estiveram em baixa, mas no fim da tarde zeraram o recuoJ. A curva dos Treasuries, que ontem pressionou as taxas locais para cima, continuou servindo como referência principal, e operou com volatilidade após o comunicado do Fed, com trajetória replicada nas taxas da B3. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 fechou em 10,53%, de 10,48% terça no ajuste, e a do DI para janeiro de 2026, em 10,23%, de 10,18%. O DI para janeiro de 2027 projetava taxa de 10,48%, de 10,44% terça no ajuste. A taxa do DI para janeiro de 2029 encerrou em 10,99%, de 10,98%. O DI para janeiro de 2031 fechou em 11,29%.