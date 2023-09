Panvel abre mais seis farmácias em setembro

A rede Panvel ganha mais seis filiais em setembro, três delas em Porto Alegre. Mais duas serão no interior gaúcho e a sexta em Santa Catarina. A marca, uma das maiores players do Sul do Brasil, diz que as inaugurações fazem parte da expansão da operação. A primeira filial da nova leva ja funciona na rua Portugal, 691, no bairro Higienópolis. As outras duas porto-alegrenses ficarão na avenida Ipiranga 7.624, no Jardim Botânico, e na rua Barão do Amazonas, 716, no Petrópolis. O novo portfólio se completa com unidades em Cachoeirinha e Caxias do Sul, e em São Bento do Sul, em Santa Catarina. A rede tem cerca de 600 lojas entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.