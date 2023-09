Hard Rock Cafe inaugura loja no Salgado Filho

Uma das casas de diversão e gastronomia mais badaladas do mundo ganhou uma versão menor e com pegada de varejo em Porto Alegre. Acaba de estrear no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, a Rock Shop, a lojinha de souvenires, com venda de camisetas, ursinhos a chaveiros, braço do norte-americano Hard Rock Cafe (HRC), com 270 operações em 70 países. O varejo faz parte da operação do HRC Gramado, o primeiro que abriu no Rio Grande do Sul. Hoje tem ainda outra unidade no Pontal Shopping, a Capital. A Rock Shop, com 47 metros quadrados, funciona das 8h às 21h, na sala de embarque doméstico do Salgado Filho, informa a Fraport Brasil, concessionária do complexo aeroportuário.

"O projeto de interiores buscou traduzir o conceito musical de uma forma leve e moderna, sem perder o contexto da marca. O propósito foi levar um ambiente mais clean para dentro do aeroporto", descreve Gabriela Ruschel Michaelsen, proprietária da unidade na Serra, uma das que tem maior tíquete entre as filiais no mundo. Ela diz que a loja é uma "ampliação da experiência" da casa que já existe. "A ideia é fazer ativações envolvendo as unidades, principalmente levando-se em conta que os visitantes de Gramado, que vêm de toda a parte do Brasil, utilizam o aeroporto de Porto Alegre", comenta a empresária, em nota. "O Hard Rock Cafe é referência para amantes de música e atrai bastante o interesse dos turistas", cita Rodrigo Sousa, diretor comercial da Fraport Brasil, em nota.