Empreendimento em homenagem à Varig deve impulsionar o desenvolvimento da região das Hortênsias

Um projeto que vai relembrar a história de uma das maiores companhias aéreas do país e ao mesmo tempo alavancar o desenvolvimento econômico na região serrana do Rio Grande do Sul. Essa é a ideia do empreendimento Flying Park Memorial Varig, projetado para ser implementado em Nova Petrópolis.

A iniciativa foi apresentada pelos idealizadores nesta terça-feira (19) ao secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo. O Poder Executivo de Nova Petrópolis e representantes da associação dos ex-servidores da Varig fazem parte da organização deste projeto.

O complexo está prestes a receber a Licença de Início (LI) para ser construído nas proximidades da rodovia estadual RS-235. A obra deve ser entregue aproximadamente em 3 anos. O investimento estimado é de R$ 60 milhões, geração de 200 empregos diretos e 80 indiretos.

Além de um hotel moderno com 100 leitos, estão previstas no complexo casas para locação, estruturas de lazer e gastronomia, um museu contando a história da Varig e um avião 727 com três motores, que será uma das atrações do empreendimento. A ideia é potencializar várias áreas do Estado, o que contribui para o crescimento socioeconômico.

“É um empreendimento que se alinha ao propósito de desenvolvimento econômico. Vai incrementar o setor de turismo e ao mesmo tempo vai gerar empregos e renda para a região das Hortênsias e, consequentemente, para o Estado. Também tem um aspecto histórico e cultural importante, de resgate da história do RS, sendo um exemplo de transversalidade entre áreas econômicas e sociais, resultando no crescimento conjunto do Estado”, afirmou Polo.

A ideia partiu da iniciativa dos ex-servidores da Varig em manter viva a memória da companhia aérea e tudo o que ela representou para a aviação brasileira, especialmente por ser uma empresa gaúcha: “Trabalhei anos na área técnica e depois passei para o grupo de voo, na função de engenheiro de bordo. Voei em diversos aviões da empresa, em aeronaves que, há época, eram pilotadas a três. O 727 já está em Nova Petrópolis e vai ser incluído no projeto no complexo para visitação e até para realizarmos voos virtuais dentro da cabine de comando. É uma atração temática, a cereja do bolo do complexo, que, para mim, representa muito”, disse Oscar Burguel, ex-engenheiro de bordo da Varig.

“A nossa intenção, assim que nós ficamos sabendo do interesse dos ex- funcionários da companhia aérea, imediatamente nos engajamos na ideia, falamos com as partes envolvidas e tocamos para frente o projeto, com a parceria do município, com empresários de nossa cidade, pensando em fomentar o turismo cultural de Nova Petrópolis e da serra como um todo. Queremos que as pessoas possam encontrar, além da rica gastronomia, hotelaria, o aspecto cultural com um atrativo a mais. O município, dentro das suas possibilidades, também está auxiliando com os incentivos neste empreendimento que gira em torno de R$ 60 milhões. Certamente, a visitação de turistas para a serra gaúcha vai aumentar significativamente”, ressalta o prefeito do município, Jorge Wolf (PSDB).



“Atualmente, Nova Petrópolis tem um fluxo em torno de 2 milhões de visitantes segundo pesquisas, que nós temos realizadas e a vinda de um empreendimento, com essa magnitude vai levar mais visitantes para a Serra Gaúcha, posicionando mais o município no mapa turístico do Rio Grande do Sul e em nível nacional, desenvolvendo ainda mais a região das Hortênsias. Hoje, estima-se que a Serra Gaúcha atrai cerca de 6 milhões de turistas/ano, o que certamente irá aumentar bastante com nosso projeto”, pontua o secretário de turismo de Nova Petrópolis, Rodrigo dos Santos.

Empreendimento traz arquitetura ousada

Como será erguido junto a uma área de morro, o empreendimento possui detalhes arquitetônicos específicos para adequar a sua construção aos devidos cuidados ambientais: “O projeto foi feito para acompanhar os 63 metros de desnível do terreno, mantendo o empreendimento sustentável na preservação da área ao redor. A obra já está em vias de ter início e o governo do Estado pode ajudar muito também na sua realização, sendo parceiro de várias formas, inclusive na questão do acesso ao complexo pela rodovia. Teremos espaço de estacionamento, praça para a comunidade e o museu que pode atender 1 mil pessoas por dia, contando a história da aviação através da Varig, que é uma empresa gaúcha, conhecida no mundo inteiro. Queremos contar às novas gerações essa história”, ressalta Ênio Vivian, arquiteto que elaborou o projeto.