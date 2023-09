13º Concurso do Espumante Brasileiro tem maior número de amostras inscritas da história

Premiar os melhores espumantes do Brasil. Esse é o objetivo da 13ª edição do Concurso do Espumante Brasileiro que acontece em Garibaldi, entre os dias 27 e 29 de setembro. Com número recorde de produtos inscritos, o evento terá, nos dias 27 e 28, a degustação - por jurados selecionados - de 505 amostras de 93 vinícolas, um crescimento de 19% em relação ao último, em 2021.

Já premiação será revelada no dia 29 de setembro em jantar no Hotel Dall’Onder SKI, também na capital nacional do espumante, na serra gaúcha. "O crescimento do evento mostra o que foi o mercado de espumantes nessas últimas duas décadas. O Brasil tem um potencial natural para elaborar bons espumantes. O consumidor gostou e começou a valorizar o produto local", avaliou o presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), Ricardo Morari.

A degustação das amostras seguirá normas internacionais estabelecidas pela Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), com parâmetros visuais, de paladar e de olfato. As sessões serão realizadas às cegas no Centro de Eventos do Hotel Dall’Onder SKI com a participação de mais de 50 técnicos, entre eles enólogos, sommeliers e jornalistas especializados, divididos em sete júris.

"Tivemos que buscar mais pessoas para degustação, pois o concurso continua crescendo", acrescentou o presidente. De acordo com Morari, o evento surgiu como uma iniciativa para valorizar o produto nacional. "Como nosso espumante estava indo para fora do País e sendo premiado, pensamos em criar o nosso próprio concurso só com vinhos nacionais", contou.

Para conquistar um "grande ouro", a premiação máxima, é necessário que a amostra conquiste pontuação acima de 92. Já para atingir o patamar "ouro" é preciso ficar entre 89 e 92 pontos. Das 505 amostras que irão participar do concurso, apenas 30% podem ser premiadas, o que faz o ponto de corte ser alto. "Como produtor, valorizo muito esse prêmio, porque é local. Estamos num cenário em que o espumante brasileiro tem um conceito muito bom e este prêmio ajuda a profissionalizar ainda mais o setor."

Além do aumento no número de vinícolas e amostras, o concurso tem a maior representatividade da história com participantes de oito estados: Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Mesmo no Rio Grande do Sul, estado com maior número de amostras, as vinícolas participantes são de diversas regiões, como serra e campanha.

O presidente da entidade destaca, ainda, que o concurso avalia espumantes naturais, provenientes de uvas vitis viníferas que estejam sendo comercializados normalmente pelas empresas nas categorias: espumantes de segunda fermentação (charmat e tradicional) e espumantes de primeira fermentação (moscatéis). "É tudo que já está no mercado", enfatizou.

