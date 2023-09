Lideranças analisam oportunidades para o desenvolvimento das Regiões Norte, Noroeste e Missões

Dezenas de lideranças empresariais e de instituições públicas e privadas participaram do terceiro encontro da série Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, realizado na noite de quarta-feira, 13 de setembro, no UPF Parque Tecnológico.

Veja o que disseram algumas das lideranças regionais que estiveram presentes no evento:

“É muito importante a universidade estar sempre inserida no debate pelo desenvolvimento regional. O papel da educação neste processo é fundamental como formação e desenvolvimento do capital humano. Só continuaremos crescendo se agirmos em parcerias. Seja entre as instituições de ensino ou com as empresas da região.”

Frankiele Oesterreich, diretora do campus Carazinho da Ulbra

“A importância econômica desta região reflete-se na busca das empresas locais pela mão de obra renovada. São 12% de toda a demanda do CIEE, que é de 50 mil no Estado, por estagiários e jovens aprendizes, nesta região. E a cada 10 destes estagiários, sete são efetivados nas empresas locais. Debatermos e entendermos os rumos do desenvolvimento da região são fundamentais para seguirmos garantindo essa qualidade no emprego local.”

Pablo Pavão, gerente regional do CIEE

“O futuro da nossa economia passa, necessariamente por dois debates: a qualificação da educação, desde o ensino básico, e os gargalos logísticos que enfrentamos na nossa região. Superarmos estes desafios precisa estar na meta de todos que discutem o desenvolvimento de Passo Fundo e da região.”

Cássio Roberto Gonçalves, presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agricultura (Acisa) de Passo Fundo

“Temos um perfil agrícola, mas muito empreendedor em diversos setores industriais. É preciso pensar regionalmente nas melhorias das nossas potencialidades. E participar de debates como esse fazem essa diferença."

Rui Carlos Gouveia, vice-prefeito de Marau







“Debates como este são o caminho para projetarmos o futuro da nossa região. Estratégias colaborativas e congregar os interesses individuais é algo que temos praticado e procurado multiplicar.”

Diego Alex dos Santos, diretor executivo do Instituto Aliança Empresarial







“O debate sobre o nosso desenvolvimento regional é crucial para seguirmos crescendo coletivamente. É algo que em Santa Catarina, por exemplo, já é feito há muito tempo pelos empresários e, no Rio Grande do Sul, tínhamos algumas barreiras. Elas estão sendo superadas e o resultado é um painel como este. Quanto mais forças unidas pelo mesmo objetivo, mais cresceremos.”

Mário Luiz Cavaletti, vice-presidente da empresa Cavaletti, de Erechim