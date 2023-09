Solidariedade a atingidos por enchentes é destacada em painel em Passo Fundo

De Passo Fundo

A solidariedade aos atingidos pelas enchentes e o anúncio de medidas para a recuperação da economia do Rio Grande do Sul após a tragédia também esteve em destaque nos debates do evento organizado pelo Jornal do Comércio em Passo Fundo nesta quarta-feira, 13 de setembro.



Na abertura do terceiro painel regional da série Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, o diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, abordou o tema, e sustentou que o momento deve ser de união.

"Não poderíamos ficar indiferentes a este momento trágico para todo o Rio Grande do Sul. As perdas foram irreparáveis para muitas famílias. Somos solidários a todas as comunidades atingidas pelas cheias e reforçamos o nosso compromisso em levar informação confiável a fim de contribuir para a busca de soluções para a recuperação, não apenas econômica, mas de toda a rotina das localidades atingidas", destacou.



Em mensagem em vídeo enviada aos participantes, o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry, detalhou a proposta do programa de reativação das atividades econômicas nas regiões atingidas pelas cheias históricas dos últimos dias. "Garantir condições para que continuem sendo mantidos e gerados empregos nessas cidades é fundamental para a recuperação plena das vidas dessas comunidades", disse o dirigente.



Entre as propostas da Fiergs já apresentadas nesta semana aos representantes governamentais estão a abertura de financiamentos a empresas para prédios, máquinas e equipamentos, crédito para garantir a folha de pagamento e a suspensão temporária do ICMS para quitação posterior.



"Garantir soluções o mais rápido possível é o que todos esperam, e já começamos a fazer a nossa parte desde os primeiros dias da tragédia", explicou o gerente regional do BRDE em Passo Fundo, Alexandre Barros, em sua fala durante o painel.



O banco suspendeu por um ano o pagamento de empréstimos para empresas cujos negócios foram prejudicados pelas cheias mais graves já registradas em algumas regiões. Além de congelamento temporário das dívidas com a repactuação de contratos.



"Já abrimos diálogos também com o BNDES e outras instituições para abertura de novas linha de crédito emergencial a juro zero para a retomada das atividades econômicas", afirmou o executivo.

No evento em Passo Fundo, também foram recebidas doações que serão encaminhadas aos atingidos por enchentes.