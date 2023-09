Desenvolvimento está atrelado à edução, sustenta reitora da UPF

Eduardo Torres

“Se não falarmos de educação, não é possível pensarmos no desenvolvimento de qualquer setor da economia”.Foi com esta frase que a reitora da Universidade de Passo Fundo (UPF), Bernadete Dalmolin, abriu a sua participação no painel Desafios e oportunidades econômicas para as Regiões Norte, Noroeste e Missões, promovido pelo Jornal do Comércio na noite de quarta-feira, 13 de setembro, no UPF Parque Tecnológico.Em uma região que concentra 17% do PIB gaúcho, a universidade, criada há 55 anos tem cada vez mais promovido o capital humano para as inovações que o setor produtivo demanda.“Vivemos um tempo disruptivo. E essa é uma grande oportunidade que tem sido aproveitada pelo setor da educação para desenvolver talentos e lideranças”, aponta Bernadete.Ela aponta, no entanto, como maior desafio para o desenvolvimento, a necessidade, não apenas regional, de ampliar investimentos na qualidade da educação básica e pública, para que a participação nesta mudança do mundo produtivo seja plena.“É muito mais econômico garantir, por exemplo, bolsas de estudo para permanência de estudantes do que o custo que representa para a sociedade uma criança na rua, mas isso não se resolve da noite para o dia. Exige investimentos e muita interlocução”, resume a reitora.