BRDE destaca pujança da economia das regiões Norte, Noroeste e Missões

De Passo Fundo

Nos últimos 10 anos, o BRDE direcionou para as regiões Norte, Noroeste e Missões do Rio Grande do Sul mais de 35% dos seus investimentos. De acordo com o gerente regional do banco em Passo Fundo, Alexandre Barros, foram R$ 3,6 bilhões em financiamentos.



Barros foi um dos participantes do terceiro painel da série Mapa Econômico do RS, organizado pelo Jornal do Comércio, que debateu, na noite desta quarta-feira, 13 de setembro, as oportunidades e desafios para essa parte do Estado.



“É uma região das mais pujantes do Estado, com uma participação muito forte do cooperativismo, mas principalmente, com o crescimento da economia, em todos os setores produtivos, vinculado aos bons resultados do agro”, comenta o executivo.



Uma demonstração da importância do agronegócio para este recorte do Estado é visto na estatística destes financiamentos do banco. Foram 53% direcionados ao setor. Segundo Barros, boa parte das empresas da região que têm procurado pelo BRDE nos últimos três anos são pequenas e médias empresas que investem justamente para dar um salto.



“A região tem um cenário econômico que estimula a busca por melhorias para que essas empresas ultrapassem a marca de R$ 300 milhões de faturamento e se tornem grandes empresas”, aponta.



Entre os aportes do banco na região nos últimos 10 anos, Barros destaca ações nas áreas de infraestrutura e energia. Com forte vínculo às commodities.