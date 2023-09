Bolsas da Ásia fecham em alta, com menor preocupação sobre juros dos EUA após CPI

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, 14, após dados sobre a inflação dos Estados Unidos aliviarem preocupações sobre um eventual novo aumento dos juros norte-americanos.



O índice japonês Nikkei subiu 1,41% em Tóquio nesta quinta, a 33.168,10 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,51% em Seul, a 2.572,89 pontos, o Hang Seng assegurou modesto ganho de 0,21% em Hong Kong, a 18.047,92 pontos, e o Taiex registrou alta de 1,36% em Taiwan, a 16.807,56 pontos.



Já na China continental, os negócios ficaram mistos: o Xangai Composto subiu 0,11%, a 3.126,55 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composto contrariou o viés positivo na Ásia e recuou 0,64%, a 1.917,02 pontos.



No fim da noite desta quinta, estão previstos indicadores sobre a indústria e varejo chineses.



Pesquisa na quarta-feira mostrou que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) dos EUA acelerou para 3,7% em agosto, um pouco mais do que o esperado, mas também apontou moderação na inflação subjacente, que desconsidera preços de energia e alimentos.



Na esteira do CPI, prevaleceram expectativas de que os juros básicos dos EUA ficarão inalterados até o fim do ano. O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anuncia decisão de juros na próxima semana.



Oceania



Na Oceania, a bolsa de Sydney ficou no azul nesta quinta-feira, favorecida também por dados positivos do mercado de trabalho australiano.



O S&P/ASX 200 avançou 0,46%, a 7.186,50 pontos.



*Com informações da Dow Jones Newswires