Ministro do Trabalho convida setores a propor fim do saque-aniversário no Congresso

ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT) , convidou os setores que apoiam o fim do saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a proporem a mudança no Congresso Nacional. Isso poderá ser feito, apontou o petista, na tramitação do projeto que permite aos trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário sacarem os recursos em caso de demissão. , convidou os setores que apoiam o fim do saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a proporem a mudança no Congresso Nacional. Isso poderá ser feito, apontou o petista, na tramitação do projeto que permite aos trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário sacarem os recursos em caso de demissão.

"No momento, o governo não tem opinião de propor o fim do saque-aniversário, apesar de ter sensibilidade de que seria importante. Não queremos tomar iniciativa de propor isso. Deixamos para se algum setor quiser tomar iniciativa ele ter oportunidade na tramitação do Projeto de Lei", disse.

Marinho presidiu a reunião do Conselho Curador do FGTS desta quarta (13) e tocou no assunto durante o encontro.

Apesar de defender o projeto nos moldes atuais, Marinho disse que "em algum momento teremos de enfrentar debate de acabar com o saque-aniversário, essa lei não deveria existir, mas na sua existência, negar ao correntista acesso ao seu saldo é, na minha opinião, inconstitucional".

A decisão sobre o saque-aniversário não passa pelo Conselho Curador do FGTS, mas sim pelo Congresso. A ideia é enviar o projeto para o parlamento nas próximas semanas. Atualmente ele está sob análise da Casa Civil. O Palácio do Planalto e líderes no Congresso acreditam que a proposta pode enfrentar dificuldades durante a tramitação. Isso porque há a avaliação de que deputados e senadores resistem a modificar ou abolir uma regra que eles próprios aprovaram.

Marinho também defendeu a revitalização do Fundo de Investimento do FGTS (FI-FGTS) e sugeriu uma troca no agente operador do fundo, que hoje é a Caixa Econômica Federal. "Estamos em um novo momento e a Caixa deve olhar com muito carinho e cuidado o potencial de investimento que o FI-FGTS tem", disse em reunião do Conselho Curador do FGTS realizada nesta quarta.

Ele lembrou que quando o FI-FGTS foi criado em 2007 o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tentou se habilitar como o operador do fundo, mas que na época o governo preferiu a Caixa. "Podemos reabrir debate, convocar outros agentes", sugeriu.

Decisão do STF sobre contribuição a sindicatos ajuda, mas falta lei, diz Marinho

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) ter decidido nesta semana que os sindicatos podem cobrar a contribuição assistencial mesmo dos trabalhadores não associados, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, repetiu nesta quarta-feira (13) que os valores servem para financiar os processos de negociação coletiva que atingem as categorias como um todo. O governo deve encaminhar ao Congresso um projeto de lei específico sobre o tema.



"A proibição da contribuição de não associados aos sindicatos levou a um processo de desmonte de muitos sindicatos, uma fragilidade terrível. É importante ter noção do papel que os sindicatos representam na sociedade. Sindicatos frágeis fragilizam a democracia, e assistimos o que houve no dia 8 de janeiro", afirmou, em entrevista à EBC.



Para Marinho, a decisão do STF ajuda no debate, mas não resolve completamente o problema, porque ainda falta uma modulação dos efeitos da decisão. "O Congresso tem que legislar mais. Esse é um tema legislativo. Temos um grupo tripartite trabalhando para que as partes construam entendimento. As lideranças das confederações empresariais e das centrais sindicais vão chegar a uma proposta em sintonia com a decisão do Supremo", completou o ministro.