Com IPCA benigno, Ibovespa sobe 0,93%, a 117,9 mil, em 2ª alta na semana

Agência Estado

O Ibovespa obteve a primeira sequência positiva do mês ao fechar esta terça-feira em alta de 0,93%, aos 117.968,12 pontos, vindo de ganho de 1,36% na sessão anterior, após uma semana em que havia encadeado quatro perdas diárias. Nesta terça-feira, na contramão da cautela externa e embalado desde a manhã por leitura favorável sobre o IPCA de agosto, no piso das estimativas de mercado para o mês, o índice da B3 oscilou entre mínima na abertura a 116.885,04 e máxima de 118.153,67, maior nível intradia desde 4 de setembro. O giro financeiro, contudo, manteve-se enfraquecido, a R$ 17,2 bilhões. Na semana, o Ibovespa sobe 2,30%, colocando o ganho do mês a 1,92% e o do ano a 7,50%.Perto dos 118 mil pontos, foi o maior nível de fechamento desde 29 de agosto, então aos 118.403,61 pontos.Entre as ações de maior peso no Ibovespa, destaque na sessão para Petrobras ON (+1,10%), que ontem, junto com a PN (hoje +0,48%), havia fechado em baixa apesar do avanço do índice de referência da B3. Nesta terça, ambas acompanharam a alta do petróleo, com o Brent agora na casa de US$ 92 por barril, após a pausa de ontem feita pela commodity. Hoje, contribuiu para o avanço dos preços globais do insumo a indicação, pela Opep, de que a demanda se manterá em alta, mesmo com o corte de oferta até o fim do ano anunciado recentemente por Arábia Saudita e Rússia.Após a recuperação do dia anterior, em cima de perspectiva melhor para a China, que deu suporte ao avanço do minério de ferro, o dia foi de acomodação para Vale, em variação contida no fechamento (ON -0,07%), assim como para o setor siderúrgico (Gerdau PN +0,70%, CSN ON +0,16%), que subiu, à exceção de Usiminas (PNA -1,16%).Na ponta do Ibovespa nesta terça-feira, destaque para as ações associadas ao ciclo doméstico, com Petz (+5,80%), Assai (+5,32%) e Hapvida (+4,50%) à frente. No lado oposto, Braskem (-2,27%), Locaweb (-2,00%) e CSN Mineração (-1,83%), mesmo com o minério de ferro ainda em alta de 1,96%, a US$ 117,82 por tonelada, em Dalian (China) na terça-feira, nos contratos para janeiro de 2024.A leitura benigna sobre o IPCA de agosto resultou em resposta favorável da curva de juros, devolvendo prêmios, o que beneficiou as ações com exposição ao ciclo doméstico. "O juro futuro de longo prazo cedeu e abriu espaço para fluxo comprador relevante em ativos de Beta mais alto ações que costumam amplificar, em si, os movimentos do Ibovespa, fortemente correlacionados à economia brasileira e também ao juro longo, como construtoras e varejistas", observa Matheus Sanches, sócio e analista da Ticker Research.Para Andre Fernandes, head de renda variável e sócio da A7 Capital, o bom resultado de agosto para o IPCA se refletiu, principalmente, no meio da curva de juros, em queda. "E isso pode reforçar as apostas de um corte na Selic de 0,75pp, para dezembro", acrescenta o especialista, observando também que a alta do dólar na sessão refletiu a "cautela em relação ao dado de inflação americana, que será divulgado amanhã". No fechamento de hoje, o dólar à vista mostrava ganho de 0,44%, a R$ 4,9530."Se os próximos dados continuarem vindo com essa dinâmica, é possível que até haja uma aceleração do corte da Selic para este ano, mas o cenário-base, hoje, ainda é de mais três cortes de 0,50pp", avalia Ricardo Jorge, especialista em renda fixa e sócio da Quantzed."Quando observamos a composição do IPCA, continua apresentando sinais positivos importantes: os preços de serviços (5,43%) e serviços subjacentes (5,48%) desaceleraram no acumulado de 12 meses; e a média dos núcleos de inflação passou de 5,59% em julho para 5,20% em agosto", observa o economista Rafael Perez, da Suno Research, acrescentando que, apesar de o índice de difusão ter avançado de 46% para 53%, tal variação não chega a ser motivo de preocupação. Na visão do economista, os dados de agosto do IPCA corroboram "cenário mais benigno para a inflação brasileira e não devem alterar o plano de voo do Banco Central.""Depois da deflação de junho, houve alta em julho e agosto, uma reaceleração em dois meses que já era esperada pelos analistas de mercado", diz Rachel de Sá, chefe de economia da Rico Investimentos, destacando também, em especial, o bom desempenho do setor de serviços no mês.Assim, operando em cima do IPCA desde a manhã, bem como do avanço do petróleo, o Ibovespa conseguiu se desconectar da cautela externa que prevaleceu nesta terça-feira, na véspera da divulgação de nova leitura sobre a inflação ao consumidor nos Estados Unidos, o CPI de agosto. No fechamento desta terça-feira, o sinal para os três principais índices de ações em Nova York era único: Dow Jones -0,05%, S&P 500 -0,57% e Nasdaq -1,04%.