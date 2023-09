Oportunidade de negócio e empreendedorismo na área energética é tema central de evento na Fiergs

As seis edições anteriores do Fórum de Geração Distribuída de Energia com Fontes Renováveis do Rio Grande do Sul (Fórum GD) consolidaram o Estado e toda a região Sul do País com potencial para expandir e empreender nesse tipo de produção. O evento, realizado pela Fiergs – por meio do seu Conselho de Infraestrutura (Coinfra) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) – e pelo Sebrae-RS, tem como tema nesta sétima edição “Oportunidades de negócio e Empreendedorismo no mercado de energia”. O Fórum GD, que ocorre em 22 de setembro, também conta com o apoio do Senai-RS.

A Geração Distribuída consiste em o consumidor produzir sua própria energia, algo muito difundido no Brasil através dos sistemas fotovoltaicos que aproveitam a irradiação solar. Nos painéis do VII Fórum GD, os debates serão sobre autogeração e oportunidades de negócio, tecnologias, hidrogênio verde, a modernização do setor elétrico e empreendedorismo. O evento terá novamente uma área com 19 expositores, a fim de gerar oportunidade para fortalecer a marca no relacionamento com seu público-alvo e alavancar negócios.

O hidrogênio verde, tema do primeiro debate, é a novidade deste Fórum GD. Apesar de já ter sido abordado em edições anteriores, é a primeira vez que ganha um painel principal – antevendo o movimento desse setor no País. Isso porque ele é considerado fundamental para o processo de descarbonização no setor industrial, trocando o hidrogênio produzido a partir de fontes fósseis pelo hidrogênio verde, que não emite carbono.



O evento anual da Fiergs é uma plataforma de aprofundamento de temas relevantes à Geração Distribuída, uma realidade no presente e futuro da matriz energética nacional, sempre com participantes da indústria consumidora de energia, integradores, fornecedores de equipamentos, academia e o setor de serviços - visões de especialistas em quesitos regulatórios, técnicos e comerciais da Geração Distribuída.



Inscrições gratuitas: https://bit.ly/7_Forum_GD



8h15 – Credenciamento



8h30 – Abertura da Feira de Negócios

8h45 – Cerimônia de Abertura do Fórum

9h20 – Painel 1- Hidrogênio Verde

Paulo Smith Schneider - professor titular em Engenharia de Energia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Marcelo Camardelli - secretário adjunto da Sema

Vitor Nardelli - gerente de operações do Instituto Senai de Inovação em Sistemas de Sensoriamento

10h30 – Painel 2 - Autogeração e Modelos de Negócio

Tiago Cassol Severo - professor na UCS e presidente RS Solar

Mara Andrea Schwengber - CEO da Solled Energia, coordenadora Estadual Absolar RS, conselheira RS Solar, diretora da WG Energia, fundadora do G5 Solar

Aline Scarpetta - gerente de estruturação de projetos no Centro Internacional de Energias Renováveis - Biogás

Pedro Dias - vice-presidente do Conselho de Administração da ABRAPCH

11h30 – Painel 3 - Tecnologias

Isadora Pauli Custódio - arquiteta e urbanista, pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina.

Isaque Guanabara - CEO do Mercado Solar

Fabiano Dallacorte - coordenador estadual de Indústria e Energia no Sebrae-RS

14h – Painel 4 - Modernização do Setor Elétrico e Mercado Livre de Energia

Frederico Boschin - advogado especialista no setor elétrico

Eberson Silveira - assessor do Departamento de Energia da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS

15h – Painel 5 - Mobilidade Elétrica

Luciane Neves Canha - professora titular da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e pesquisadora PQ-1D do CNPq

Carlos Magnani - diretor na Magnani Materiais Elétricos

Marcus Silva - engenheiro eletricista representante comercial WEG

16h – Encerramento Fórum GD



17h – Encerramento da Feira de Negócios