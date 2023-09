Economia de Caxias do Sul apresenta queda de 2,8% em julho

Com queda de 6% na indústria, a economia de Caxias do Sul registrou desempenho negativo de 2,8% em julho, se comparada ao mês anterior. Quando a comparação é entre julho de 2023 e julho de 2022, o desempenho, porém, é de 4,8% de crescimento, sendo que os serviços apresentaram alta de 25,8% no período. No acumulado dos últimos 12 meses, o desempenho é positivo em 5,7%. Os números do desempenho da economia de Caxias do Sul no mês de julho foram divulgados nesta terça-feira (11) pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) e Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).



O levantamento mostra ainda que o acumulado de janeiro a julho também foi positivo: 5,7%, com os serviços crescendo 22,7%. A indústria registrou queda tanto no acumulado do ano (-4,3%) como no acumulado de 12 meses (-3,3%). O diretor de Economia, Finanças e Estatística da CIC Caxias Tarciano Melo Cardoso explicou que na análise dos componentes que compõem o índice da indústria, no comparativo entre julho de 2023 e julho de 2022, destaca-se o desempenho negativo das compras industriais (-36,2%), das vendas industriais (-15,1%) e da capacidade instalada (-11,5%).

Mercado de trabalho



No mês de julho, Caxias do Sul contabilizou um estoque de 161.084 empregos, registrando 6.863 admissões e 7.113 desligamentos, resultando no fechamento de 250 empregos formais. A indústria foi o setor que mais fechou postos de trabalho, com 407 desligamentos, seguida pelo setor de agropecuária, com 33 postos de trabalho encerrados.



Comércio exterior



O desempenho das exportações aumentou, enquanto o desempenho das importações diminuiu em relação ao mês de junho. Com isso, o resultado do saldo na balança comercial foi maior do que no mês anterior, registrando alta de 117,3% em relação a junho e 12% sobre o mesmo período do ano anterior. No acumulado de 12 meses, houve um resultado positivo de 65,7% no saldo da balança comercial caxiense.



Os Estados Unidos aparecem na primeira posição entre os principais destinos das exportações caxienses. Em seguida vêm Chile, Argentina, Uruguai e México. Já a China continua o principal país de origem das importações locais. Logo após aparecem Itália, Alemanha, Estados Unidos e Japão.



A apresentação dos dados foi conduzida pelo vice-presidente de Indústria da CIC Caxias, Ruben Bisi. Também participaram o diretor de Economia, Finanças e Estatística da CIC Caxias Astor Schmitt e diretores da CDL Caxias.