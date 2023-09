Dólar amplia alta com mercado externo à espera do CPI dos EUA

O dólar opera em alta moderada nos negócios da manhã desta terça-feira, 12, em sintonia com a tendência de valorização da moeda no exterior. Para Fernando Bergallo, sócio da FB Capital, parte da alta pode ser atribuída a um ajuste depois das quedas firmes registradas ontem aqui e no exterior. Mas ele credita o desempenho principalmente à expectativa dos mercados pelo índice de preços ao consumidor (CPI) de agosto, a ser conhecido na quarta-feira, 13.



"O driver da semana será o CPI nos EUA. Isso vai balizar a expectativa do mercado sobre a próxima decisão de juros do Federal Reserve, que será determinante para ditar fluxo por aqui", afirma Bergallo.



Segundo o profissional, o noticiário escasso do dia não é suficiente para sustentar nova queda do dólar e a tendência para as próximas horas segue de apreciação da moeda americana.



No cenário doméstico, o destaque do dia é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de agosto, que ficou no piso das estimativas, em 0,23%.



O dado ajuda a derrubar os juros futuros, mas a percepção no mercado de câmbio é de que o dado não altera as estimativas de corte de 0,50 ponto porcentual nos juros básicos do País.



Às 10h14, o dólar à vista era cotado a R$ 4,9598, na máxima do dia, em alta de 0,58%.



O dólar futuro para liquidação em outubro valia R$ 4,9725, com ganho de 0,53%. O Dollar Index (DXY), que mede a variação do dólar ante uma cesta de seis moedas fortes, subia 0,30%, para 104,88 pontos.