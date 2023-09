Geoparques Caçapava e Quarta Colônia recebem certificação da Unesco

dois geoparques gaúchos receberam neste sábado (9) o selo de territórios mundiais da Unesco. A certificação foi dada em Marrakesh, no Marrocos, que passa por uma tragédia em meio aoum minuto de silêncio pelas vítimas. Representantes dereceberam neste sábado (9) o. A certificação foi dada em Marrakesh, no, que passa por uma tragédia em meio ao terremoto que matou mais de duas mil pessoas na sexta-feira (8). A cerimônia de entrega contou com

No momento da certificação, 18 novos territórios foram reconhecidos pela Unesco, dois deles no Rio Grande do Sul. O certificado foi recebido por Jacielle Sell, em nome da Quarta Colônia, e por André Borba, por Caçapava. “Foi um momento muito esperado. É a coroação de um processo de muito trabalho, entrega e dedicação de muitas pessoas. Foi muito legal ver o reconhecimento de tudo que a gente sempre sonhou e acreditava que ia acontecer.”, comenta Jaciele, diretora do Geoparque Quarta Colônia e coordenadora da Rede Nacional de Geoparques.

A mesma perspectiva é compartilhada por Flavi Ferreira Lisboa Filho, Pró-Reitor de Extensão da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). “Eu enxergo esse momento como a coroação de um trabalho conjunto alavancado pela UFSM, seus docentes, técnico-administrativos em educação, estudantes e, em especial, os extensionistas, que não medem esforços para ir a campo, estar em contato com as pessoas, com as instituições, com os territórios, com as comunidades e trabalhar no dia a pela transformação social dessas realidades”, afirma o pró-reitor.

O Geoparque Caçapava recebeu também o prêmio “Boas Práticas” da Rede Global de Geoparques pelo incentivo e qualificação da Novelaria Santa Marta e de seu processo produtivo. O ateliê produz novelos de lã com tingimento natural através do uso de plantas adaptadas ao bioma da região. Além de artesanal, a produção não deixa resíduos e o que sobra das tintas é utilizado na produção de aquarelas.

O presidente da Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial (OCBPM), Mário Augusto Ribas do Nascimento, analisa que com o reconhecimento dos dois novos Geoparques, o Rio Grande do Sul apresenta potencial para se tornar referência tanto do turismo nacional quanto internacional, já que dos cinco territórios reconhecidos pela Unesco como Geoparques Globais, três estão no Estado.

“A Organização Mundial do Turismo diz que nos próximos 50 anos a área turística irá crescer muito no Brasil. Vamos aproveitar esse ‘cavalo que está passando encilhado’, montá-lo e conduzi-lo para transformar o Rio Grande do Sul em uma referência nacional de turismo e tornar essa atividade uma das molas propulsoras da nossa economia”, afirma.

O presidente da OCBPM destaca que as ações realizadas pela UFSM são cruciais para que esse objetivo seja atingido. “A Universidade Federal de Santa Maria com seu conhecimento e equipe técnica tem sido muito importante para orientar os gestores municipais na teoria e na prática. Não existe desenvolvimento sem a participação da academia”, afirma.