Bolsas da Ásia fecham sem sinal único, em jornada positiva para setor imobiliário da China

Agência Estado

Os mercados acionários da Ásia não tiveram direção única, mas entre os principais Xangai e Tóquio subiram nesta quarta-feira, 6, embora a praça chinesa tenha mostrado fôlego reduzido. O setor imobiliário chinês exibiu ganhos, recuperando perdas recentes, apoiado também em Hong Kong.Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,12%, em 3.158,08 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,08%, a 2.062,50 pontos. Investidores continuavam a avaliar as chances de mais estímulos à economia por Pequim, em meio a temores de desaceleração econômica. Entre incorporadoras, China Vanke subiu 2,1% e Poly Developments, 2,0%, enquanto no setor financeiro Ping An Insurance avançou 1,65% e ICBC, 0,4%. Já papéis de farmacêuticas e ligados ao consumo estiveram entre as baixas, com WuXi AppTec recuando 5,4% e China Tourism Group Duty Free, 1,3%.Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou baixa de 0,04%, em 18.449,98 pontos. A bolsa chegou a recuar mais, porém recuperou quase todo o fôlego diante da força de ações de incorporadoras chinesas, após a imprensa estatal sinalizar que Pequim pode lançar novas medidas para apoiar o setor. China Evergrande Group disparou 83%, maior ganho diário do papel desde sua listagem, em 2009. Sunac China avançou 68%, porém farmacêuticas e ações do setor de consumo recuaram nesse mercado.O índice Nikkei, da Bolsa de Tóquio, fechou em alta de 0,62%, em 33.241,02 pontos. Ações do setor financeiro se saíram bem no mercado do Japão, com Japan Post Bank em alta de 2,9% e Sumitomo Mitsui Trust Holdings, de 2,3%.Na Coreia do Sul, o índice Kospi registrou baixa de 0,73% em Seul, em 2.563,34 pontos. Ações do setor de eletrônicos e de companhias aéreas pesaram, com Samsung Electronics em queda de 1,0% e JejuAir, de 3,1%. Já papéis ligados ao petróleo avançaram, na esteira dos ganhos da commodity ontem. Em Taiwan, o índice Taiex caiu 0,32%, a 16.738,16 pontos.Na Oceania, o índice S&P/ASX 200 registrou queda de 0,78%, a 7.257,00 pontos, na Bolsa de Sydney. Fortescue Metals subiu 1,45%, mas Macquarie Group caiu 3,79% e Rio Tinto teve baixa de 1,14%, na bolsa australiana. *Com informações da Dow Jones Newswires.