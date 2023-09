Colunista do JC é uma das vencedoras de prêmio da Fapergs

A colunista de tecnologia e inovação do Jornal do Comécio, Patricia Knebel, é uma das 15 vencedoras do Prêmio Pesquisador Gaúcho 2023, promovido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), órgão vinculada à Secretaria Estadual de Inovação Ciência e Tecnologia (Sict). A premiação ocorrerá no dia 31 de outubro, às 18h30min, no Salão de Convenções da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

Com o tema "Ciência e Inovação: alicerces do futuro", a distinção tem o objetivo de reconhecer o trabalho de pesquisadores e profissionais que se destacaram na academia, nos setores público, industrial, empresarial e na área de comunicação. As indicações mobilizaram a comunidade científica gaúcha, que, com a participação de Institutos de Ciência e Tecnologia (ICTs) e empreendedores, realizaram a submissão dos concorrentes para 14 categorias de premiação.

Na categoria Pesquisador Destaque, a premiação terá agraciados em nove áreas: Artes, Letras e Linguística; Arquitetura, Urbanismo e Design; Ciências Agrárias; Ciências Biológicas; Economia e Administração; Ciências da Saúde; Educação; Engenharias e Geociências.

A premiação também reconhece as seguintes categorias em nível de graduação, do ambiente empresarial e do setor público: Jovem Pesquisador; Startup Inovadora; Pesquisador na Empresa; Pesquisador no Setor Público; e Profissional de Comunicação da Área de Ciência e Inovação Tecnológica, a qual Patricia foi destaque (confira a lista completa dos agraciados no site do JC).

Além de colunista do JC, Patricia é idealizadora do blog Mercado Digital e da série Mentes Transformadoras. Leadership Innovation pelo MIT Professional Education. Autora de diversos livros, recebeu por nove vezes a distinção de Jornalista Destaque do Ano em Tecnologia. Participou de missões internacionais para conhecer ecossistemas globais de inovação. Recebeu ainda o prêmio ARI de Jornalismo em 2020 pela reportagem Pandemia desnuda a desigualdade tecnológica do ensino do Brasil.