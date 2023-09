Desempenho na educação influenciará nos repasses de ICMS aos municípios em 2024

Em coletiva realizada na tarde desta terça-feira (5), a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (SPGG) divulgaram os resultados do Índice Municipal de Educação do Rio Grande do Sul (IMERS), obtidos através do Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers), com provas realizadas com 344,5 mil estudantes em 2022. O desempenho na educação irá influenciar nos repasses de ICMS pela Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul (SEFAZ) aos executivos municipais já em 2024.

No primeiro ano, o percentual da educação na composição do Índice de Participação do Municípios (IPM) será de 10%, superando outros índices como população (7%), número de propriedade rural (5%) e produtividade primária (5%). Até 2029, essa fatia pode chegar a 17%.

De acordo com a metodologia aplicada, além do IMERS, que avalia os desempenhos em português e matemática, para a divisão do ICMS entre os 497 municípios gaúchos, o indicador PRE (Participação no Rateio da Cota-parte da Educação) leva em consideração, ainda, o porte, uma variável que engloba a população do município, o número de matrículas na rede municipal nos anos iniciais do ensino fundamental e o número de alunos na rede municipal em situação vulnerável.

A partir do próximo IMERS, o resultado será composto pelo nível e pela evolução de cada município no indicador. Na visão do diretor do Departamento de Economia e Estatística (DEE) da SPGG, Pedro Zuanazzi, essa metodologia é justa e permite incentivos para grandes e menores municípios . "Seguindo o modelo do Ceará, que é exemplo na área, fizemos simulações e, a partir do ano que vem, os municípios que evoluírem no indicador terão a oportunidade de receber mais incentivo", disse o técnico.

Em 2022, a média IMERS – que analisa as disciplinas de português e matemática – de todos os municípios foi de 57,19. A Metade Sul do Estado foi a região que apresentou os piores resultados nos subíndices (alfabetização, anos iniciais e anos finais), considerando que a alfabetização e os anos inicias são os tópicos que possuem maior peso.

Dois municípios apresentaram IMERS abaixo de 30, considerado pela escala "abaixo do básico", impactados pelo não comparecimento dos alunos: Agudo (21,07) e Boqueirão do Leão (22,79). Apenas três municípios atingiram IMERS acima de 80 (adequado): Vespasiano Corrêa (84,10), Dois Irmãos das Missões (80,79) e Rondinha (80,26). Com relação aos 20 municípios mais populosos, a Capital apresentou o pior desempenho no IMERS, com 40,02.

Em 2021, com a Lei 15.766, o Estado do Rio Grande do Sul alterou os critérios de repasse do ICMS aos municípios, incorporando parâmetros educacionais no cálculo da divisão do imposto. A partir de 2024, uma parcela importante do repasse já dependerá desses indicadores de qualidade educacional dos municípios, mas não é obrigatório que os governos apliquem os valores repassados necessariamente na área da educação. Na visão da secretária em exercício da pasta, Stefanie Eskereski, no entanto, a iniciativa demonstra o peso que o ensino assume na atual gestão do Estado. "A educação está no centro da estratégia, contamos com muitos parceiros para isso acontecer. Quando falamos que a educação está no ICMS, isso é uma das representações de como estamos articulando todos os atores, seja no executivo municipal, estadual e no legislativo para trazer prioridade para o Estado", refletiu.

ferramenta analítica que permite tanto a Neste ano, as provas do Saers serão aplicadas entre os dias 20 de novembro e 1º de dezembro em todo o Rio Grande do Sul. Durante a coletiva, os órgãos estaduais divulgaram ainda a novaconsulta quanto a comparação dos IMERS e do PRE de todos os municípios gaúchos.