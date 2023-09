Sob comando da Aegea, Corsan começa reestruturação interna

Bárbara Lima

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), há quase dois meses sob comando da Aegea, empresa que venceu o leilão do Estado em 2022, começou sua reestruturação interna. Uma das novidades é que a companhia, até então composta por 5,6 mil funcionários, não vai repor as 1,7 mil vagas deixadas por colaboradores que assinaram acordo mútuo com a nova gestão. A informação foi dada pelo vice-presidente de operações, Leandro Marin, em jantar para a imprensa no Rio de Janeiro, na semana passada. Para ele, a reformulação no quadro é possível, pois a companhia irá investir em tecnologia, como o Centro de Operações Integradas (COI), melhoria de estruturas já existentes e no aumento do desempenho. “Conseguimos manter a produtividade mesmo com a saída desses colaboradores, porque o foco vai ser em desempenho”, afirmou Marin. Apesar disso, ele considera que novos empregos podem ser gerados a partir das obras que devem ser realizadas nas áreas de esgotamento e água no Estado. Com R$ 1,5 bilhão de investimentos por ano a serem captados até 2033, a empresa pretende construir 300 novas estações e reduzir para 30% a clandestinidade, os famosos “gatos”, entre oito e dez anos.Para isso, a Corsan se espelha em projetos da Aegea em outros estados, como Rio de Janeiro e Amazonas. Na capital carioca, por exemplo, o programa Afluentes cria canais de diálogo com favelas e leva água de maneira regular aos moradores. No complexo da Mangueira, local visitado pela reportagem, muitas moradias já receberam hidrômetros adaptados aos espaços estreitos. “A ideia é fazer o mesmo no Rio Grande do Sul”, contou Marin.Quanto à estiagem, outro problema crônico que atinge o Rio Grande do Sul, a Aegea pretende resolver com a construção de reservatórios, mas o planejamento de quando e onde serão feitos ainda não está definido. “Estamos fazendo neste momento um levantamento dos municípios onde teremos reservatórios”, ponderou o CEO da Aegea, Radamés Casseb.