Bolsas da Ásia fecham em alta, com Country Garden Holdings em destaque em Hong Kong

Agência Estado

Os mercados asiáticos fecharam em alta nesta segunda-feira, 4. Notícias do setor imobiliário chinês apoiaram os ganhos, e em Hong Kong a ação da Country Garden foi destaque, após a notícia de que ela conseguiu estender o vencimento de um bônus, em um contexto de trabalho da incorporadora chinesa para evitar um default. Nesse quadro, Xangai, Seul e Tóquio terminaram nas máximas do dia.Na China, a Bolsa de Xangai fechou com ganho de 1,40%, em 3.177,06 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 1,44%, a 2.073,01 pontos. Medidas recentes da China para apoiar o setor imobiliário ajudaram, com grandes cidades relaxando restrições e políticas para a compra de residências. O setor imobiliário foi apoiado pelas novidades da Country Garden. Seazen Holdings subiu 2,1% e Gemdale, 1,6%. Papéis ligados ao consumo também se saíram bem.Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou ganho de 2,51%, a 18.844,16 pontos. A ação da Country Garden Holdings foi destaque, em alta de 15% após conseguir estender o vencimento do bônus. Semiconductor Manufacturing International Corp. avançou 11%, após o lançamento do telefone Mate 60 Pro pela Huawei.Em Tóquio, o índice Nikkei avançou 0,70%, a 32.939,18 pontos. Ações de montadoras, siderúrgicas e bancos estiveram entre os destaques. Toyota Motor subiu 3,1%, Nippon Steel teve alta de 3,9% e Mitsubishi UFJ Financial Group, de 2,7%.Na Bolsa de Seul, o índice Kospi fechou em alta de 0,81%, em 2.584,55 pontos. Papéis do setor de energia estiveram entre os maiores ganhos, em quadro positivo também para siderúrgicas. Os sinais do mercado imobiliário chinês apoiaram o humor. S-Oil subiu 5,5%, Lotte Chemical teve ganho de 5,8% e Posco Holdings, de 4,2%. Em Taiwan, o Taiex avançou 0,87%, a 16.789,69 pontos.Na Oceania, o S&P/ASX 200 registrou ganho de 0,56%, 7.318,80 pontos. Ações ligadas a commodities e do setor de energia estiveram entre os destaques. Liontown Resources subiu 8,8%, após receber nova oferta de compra pela Albermale. BHP, Rio Tinto e Newcrest subiram 2,7%, 2,5% e 0,7%, respectivamente. *Com informações da Dow Jones Newswires.