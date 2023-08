Entidades celebram aprovação da desoneração da folha até 2027

Pedro Carrizo, especial para o JC

A manutenção da política de desoneração da folha de pagamentos até 2027, aprovada na quarta-feira (30) pela Câmara dos Deputados, foi comemorada por setores beneficiados pelo programa. Em maio deste ano,, previsto para vencer no fim deste ano.O texto que mantém as desonerações ainda precisa voltar ao Senado, visto que foram feitas alterações na Câmara,. Mesmo assim, o novo avanço traz perspectivas mais positivas para as empresas que fazem uso do regime criado em 2011.A desoneração da folha permite que os 17 setores beneficiados paguem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, ao invés de 20% sobre a folha de salários. Essa cobrança da contribuição previdenciária sobre o faturamento possibilitou a opção pela retirada de um custo fixo para as empresas, em troca de uma tributação flexível e variável, de acordo com a atividade econômica de cada negócio.Para Edgar Serrano, diretor financeiro do Sindicato das Empresas de Informática do Estado (Seprorgs), a partir do programa as empresas de tecnologia da informação (TI) puderam competir de igual para igual com o mercado internacional, retendo mão de obra qualificada. Isso porque o setor paga, em média, 3,5 vezes mais do que a média de salários nacional. "Ou seja, se o custo sobre o salário for muito alto, o profissional fica caro e a empresa tem dificuldade de remunerar bem. Paralelamente, ele fica barato para o mercado internacional, onde o profissional trabalha do Brasil sem recolher encargos sociais", diz Serrano, que também é CEO da DBC Company.O Seprorgs tem intensificado o lobby para a manutenção da política de desonerações, promovendo inclusive encontros entre entidades dos setores beneficiados com a deputada federal Any Ortiz, relatora do PL aprovado pela Câmara nesta semana. Em maio, o Sindicato também assinou um manifesto com outras 23 entidades cobrando pela manutenção do programa.No documento, os setores - responsáveis juntos por 8,9 milhões de empregos no Brasil - alertam para as consequências com o fim das desonerações, como queda na geração de postos de trabalho e na arrecadação federal.“Somente em 2022, aproximadamente 620 mil empregos formais deixariam de ser gerados caso não houvesse a política, o que resultaria, inevitavelmente, em perda de arrecadação da Contribuição Previdenciária Patronal e do Empregado de mais de R13,2 bilhões”, apontava o estudo.De acordo com Serrano, o setor de TI poderia deixar de contratar mais de 1 milhão de trabalhadores nos próximos três anos caso volte à tributação de 20% sobre a folha.A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), também signatária do manifesto, desde janeiro deste ano está mobilizada para dar andamento às tratativas. Para o presidente-executivo da entidade, Haroldo Ferreira, que acompanhou in loco a votação, a sinalização positiva para manutenção do programa representa um "alívio" para a indústria calçadista.“Alertamos, tanto o governo quanto os congressistas de que, caso a desoneração não prossiga, poderíamos perder 20% da nossa produção e mais de 30 mil empregos somente na nossa atividade nos próximos dois anos. Taxar a criação de empregos nesse momento de recuperação não é uma medida inteligente”, destaca o dirigente, ressaltando que uma possível reoneração agregaria mais de R$ 1 bilhão em carga tributária para o setor em dois anos.Para o diretor do Sindicato das Indústrias Têxteis do Estado (Sitergs), Luiz Pacheco, a aprovação na Câmara traz segurança jurídica às empresas de confecção, ainda mais considerando que o texto não deva sofrer resistências no Senado. “Aos empregadores, a alternativa em optar por um custo tributário ligado ao faturamento é muito positiva, sobretudo para indústria têxtil que é uma das que mais depende de mão de obra”, explica Pacheco, que também é vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de ConfecçãoPassando pelo senado, o PL que adia o fim das desonerações vai para sanção presidencial.