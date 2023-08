Tebet diz que Orçamento foi o 'mais complexo da história' e que tem certeza de meta zero

Agência Estado

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, classificou nesta quinta-feira (30) o projeto de Orçamento que será entregue ao Congresso ainda nesta mesma data como o "mais complexo de toda a história". Segundo Tebet, isso se deveu ao contexto de elaboração da peça, em que a Fazenda e o Planejamento tiveram de conviver com três regras fiscais: a do teto de gastos; a da PEC da Transição, que valeu neste ano; e do novo arcabouço fiscal, sancionado nesta semana.