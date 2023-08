Auttom desenvolve soluções completas de intralogística

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

A Auttom, empresa da Randoncorp, avança no desenvolvimento de soluções completas de intralogística para o mercado. O projeto mais recente foi entregue, neste mês, à Pettenati S/A, indústria têxtil sediada em Caxias do Sul. Chamado de armazém inteligente, trata-se de uma solução de gerenciamento automatizado de estoque integrada à inteligência de dados, com grande impacto na segurança das operações e redução de custos.

O sistema prevê o mapeamento prévio integral da cadeia logística para a identificação de falhas e oportunidades de melhoria. O manuseio e a separação dos materiais no estoque também ocorrem por sistemas robotizados e toda a operação é monitorada de forma remota pelo cliente por meio de câmeras de vídeo e sensores instalados em cada estágio logístico. Além disso, não há interface humana no processo de manuseio e transporte de materiais, o que elimina riscos de acidentes. O armazém inteligente também minimiza erros logísticos e otimiza o tempo de entregas, com ganhos diretos na competitividade do negócio.



Com investimento de R$ 18 milhões, o projeto impulsiona a Pettenati rumo ao propósito de liderar a inovação têxtil global. De acordo com Ricardo Pettenati, CEO da companhia, os benefícios alcançados com a solução da Auttom são expressivos, com previsão de aumento de 45% na produtividade da expedição e redução de 70% nos custos de fretes entre as unidades.



O armazém inteligente desenvolvido pela Auttom faz parte do portfólio de soluções avançadas de smart manufacturing, aplicadas para garantir eficiência na movimentação de cargas em todas as etapas de logística interna, desde o recebimento, passando pela inspeção e separação, até a expedição de produtos. A unidade também investe no desenvolvimento de projetos complementares à cadeia.



Exemplo é o robô modelo AMR, que também será entregue à Pettenati. Trata-se de uma evolução do AGV, veículo autoguiado mais conhecido na indústria brasileira. O AMR consegue se movimentar com total autonomia pelos corredores das fábricas e não necessita de trilhos ou fitas magnéticas para se guiar. A versão desenvolvida pela Auttom tem capacidade de carga de 1,5 tonelada.



Outra solução de inteligência logística lançada pela Auttom é o sistema de carregamento robotizado de trailer, desenvolvido inicialmente para a Electrolux, mas adaptável à logística de outras empresas. O robô movimenta a mercadoria desde a área de expedição e a posiciona dentro do veículo para transporte final ao cliente, respeitando etapas como identificação e posicionamento do produto, conforme plano de carga.



A Auttom ainda se diferencia pela customização integral dos projetos, que se adaptam ao espaço físico e às particularidades de logística e de produto do cliente. “A incorporação integral da Auttom acelerou o desenvolvimento de projetos de automação adaptados às demandas dos parceiros. O mercado costuma oferecer a solução de forma modular, com softwares padronizados, exigindo que o cliente se adapte. Desenvolvemos uma série de soluções intelectuais integradas à estrutura física e capazes de atender ao que é, de fato, prioridade na cadeia logística”, afirma César Augusto Ferreira, superintendente de tecnologia avançada da Randoncorp e executivo responsável pela unidade.