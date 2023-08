Perfil Energia amplia parceria com multinacional espanhola

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

Iniciada em 2019, a parceria entre a Perfil Energia, com sede em Caxias do Sul, e a Smilics Technologies, multinacional espanhola, ingressa em nova fase. O futuro da cooperação tecnológica foi definido em reuniões recentes, realizadas em Caxias do Sul, entre a CEO da Perfil Energia, Marcela Sperb Moraes, e o diretor comercial do grupo espanhol, Carles Pujol Soler. A parceria envolve o uso do equipamento wibeee, dedicado à gestão estratégica e projetado para a visualização, em tempo real, das variáveis de consumo de energia elétrica em empresas e outros segmentos.

A partir de agora, o equipamento, até então voltado mais para indústrias, ganha novo potencial de mercado no Brasil, seguindo tendência que já ocorre com a marca no exterior. O foco dessa etapa de expansão é atingir o filão conhecido como “smart grids” - redes inteligentes que ajudam a distribuir energia elétrica de modo mais eficiente -, com o fornecimento da ferramenta para as concessionárias de energia elétrica. Já há projetos-piloto em andamento e em fase de estruturação pela Perfil Energia com dois grandes grupos do setor.



Com o wibeee, cada transformador presente nos postes de distribuição poderá ser monitorado, repassando informações, alertando sobre risco no fornecimento de luz, garantindo resoluções rápidas e evitando inclusive multas cobradas das distribuidoras por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica. “O objetivo é oferecer soluções de monitoramento dos ativos das concessionárias. No mesmo poste onde há o transformador, é possível colocar um wibeee para monitorar o consumo de energia, a temperatura do equipamento, que diz muito sobre sua vida útil, e de uma possível futura falha. Com isso, é viável fazer um reparo antes que ocorra a falta de energia”, explica Marcela.



De acordo com a executiva, o atual sistema de transformadores é considerado arcaico, uma vez que, via de regra, a concessionária só fica a par de problemas sobre falta de luz ou acidentes a partir das informações repassadas pelo próprio consumidor, que liga reclamando. “Se cada transformador possuir um equipamento acoplado como o wibeee (de inteligência artificial, por wi-fi), ele se torna inteligente”, afirma.



A concessionária terá uma central de operações para monitorar todos os transformadores, com um diagnóstico preciso sobre quais estão com sobrecarga, desbalanceados, com temperatura de óleo elevada, ou impactos provocados por acidentes, antevendo trocas e reduzindo custos. “O mercado mostra-se imenso, pois existem no Brasil 105 concessionárias de energia elétrica, perfazendo mais de 6 milhões de transformadores”, destaca.



No mundo, o wibeee já conta com mais de 600 mil equipamentos instalados e mais de 150 mil transformadores de energia elétrica em monitoramento. A maioria está em operação na Europa, onde o mercado de energia elétrica é livre. No Brasil, este requisito só é garantido a quem tem alto consumo, como as empresas de médio para grande porte. No exterior, o consumidor de baixa tensão pode escolher o fornecedor de energia. Já o consumidor residencial brasileiro está sujeito à prestação daquela distribuidora que tem a concessão na sua região de localização. “Com a tendência de abertura de mercado no futuro para consumidores residenciais, seguindo a dinâmica da telefonia, por exemplo, as concessionárias de energia elétrica no Brasil tenderão a melhorar o serviço, investindo em tecnologias que resultem em benefícios aos clientes”, projeta a executiva.