Taxas de juros sobem com dólar após aprovação de desoneração da folha

Agência Estado

Os juros futuros avançam na manhã desta quinta-feira, 31, em linha com o dólar, e após a aprovação da desoneração da folha de salários para 17 setores da economia até 2027, uma notícia negativa no âmbito fiscal. A notícia acaba ofuscando a aprovação do projeto que restaura o voto de qualidade do Carf, comemorada pelo governo.O aval do Senado ao projeto do Carf representa uma vitória do Ministério da Fazenda na busca de cumprimento da meta de zerar o déficit primário do governo federal em 2024, e também pode ser creditado em boa medida ao embarque do Centrão no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.Por outro lado, o impacto calculado da desoneração da folha de salários é de R$ 7,2 bilhões anuais, segundo a Confederação Nacional de Municípios (CNM). Em segundo plano fica a taxa de desocupação no Brasil de 7,90% no trimestre encerrado em julho, de acordo com a Pnad Contínua divulgada pela manhã, em linha com a mediana das estimativas.Às 9h10 desta quinta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 ia para 12,380%, de 12,367% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 subia para 10,490%, de 10,433%, e o para janeiro de 2027 subia para 10,215%, de 10,135%. O DI para janeiro de 2029 avançava para 10,690%, de 10,616%.