Bolsas da Ásia fecham na maioria em baixa, com dados da China no radar, mas Tóquio avança

Agência Estado

Os mercados acionários da Ásia não tiveram sinal único, nesta quinta-feira, 31. mas caíram em sua maioria. O quadro em Xangai foi negativo, com indicadores da China sendo avaliados, mas Tóquio subiu.Na China, a Bolsa de Xangai fechou em baixa de 0,55%, em 3.119,88 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, caiu 0,58%, a 2.037,32 pontos. Na agenda de indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da China subiu de 49,3 em julho a 49,7 em agosto, ante previsão de 49,5 dos analistas ouvidos pela FactSet. Já o PMI de serviços recuou de 51,5 em julho a 51,0 em agosto, como esperado por analistas. Os números mistos não empolgaram analistas.Em Tóquio, o índice Nikkei registrou alta de 0,88%, a 32.619,34 pontos. Ações ligadas ao setor de tecnologia estiveram entre os destaques, em quadro de menor preocupação com mais aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano). Entre ações em destaque, Recruit Holdings subiu 3,7% e Mitsubishi Corp., 3,2%.O índice Kospi, em Seul, fechou em baixa de 0,19%, em 2.556,27 pontos. O mercado sul-coreano vinha de três dias de ganhos, o que abriu espaço para ajuste. Hansol Chemical e Korea Zinc caíram 3,9% e 3,3%, respectivamente. Em Taiwan, o índice Taiex recuou 0,51%, a 16.634,51 pontos.Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou baixa de 0,55%, a 18.382,06 pontos. Sinais de perda de fôlego na economia chinesa pesaram, em meio a avaliações sobre os números do PMI. Incorporadoras estiveram sob pressão, com Longfor Group em queda de 4,7% e Yuexiu Property, de 3,2%.Na Oceania, na Bolsa de Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 0,10%, em 7.305,30 pontos. O setor financeiro garantiu os ganhos, após o mercado australiano oscilar entre perdas e ganhos durante o dia. *Com informações da Dow Jones Newswires.