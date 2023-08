RS finaliza o mês de julho com menos 2.129 empregos

O estado do Rio Grande do Sul encerrou o mês de julho perdendo 2.129 empregos formais, o que é resultado de 109.217 admissões e 111.346 desligamentos. O Rio Grande do Sul foi o único estado que apresentou desempenho negativo na coleta de dados do País. Em junho, o saldo também foi negativo, totalizando menos 211 vagas. No entanto, no que diz respeito ao valor acumulado do ano de 2023, o cenário ainda é favorável, com balanço positivo de 50.401 empregos. Os dados foram divulgados pelo Novo Caged, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, nesta quarta-feira (30).