Atitus lança ecossistema de educação e inovação voltado ao agronegócio

O Rio Grande do Sul está ganhando um novo ecossistema de educação superior, com modelo de Employer University e foco em tecnologia, mercado de trabalho e empreendedorismo: a Escola do Agronegócio da Atitus Educação, instituição de ensino com 19 anos de atuação. A Escola do Agronegócio, que hoje conta com 400 alunos nos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária, terá como referência um campus com mais de 40 hectares, inspirado em uma Smart Farm (Fazenda Inteligente), onde empresas inovadoras do setor também estarão presentes.

Com sede em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, o novo ecossistema integra o plano de crescimento da instituição, que inclui, ainda, o lançamento de outras quatro escolas, dentro do novo modelo nos próximos anos, a partir de um investimento de R$ 100 milhões. No local, grandes companhias e empresas de médio porte, em conexão com alunos e professores, irão produzir conhecimento e tecnologia, criando um dos mais importantes hubs do setor no País. Em sala de aula e em atividades práticas, as disciplinas reunirão desde o uso de novos equipamentos até conhecimentos necessários para gestão de propriedades, como o uso de big data para monitoramento digital de animais, máquinas e grãos.

Segundo o CEO da Atitus Educação, Eduardo Capellari, o ecossistema de ensino para o agronegócio foi desenvolvido após estudos, pesquisas e proximidade com as reais necessidades do setor. “O que estamos apresentando é um verdadeiro hub de educação e inovação para o agronegócio, que conectará estudantes, profissionais, empresas e entidades do segmento. Os ganhos serão para todos”, reforça.

A Escola do Agronegócio contará com professores com destaques na área acadêmica, profissionais do mercado, mentorias com executivos e aulas com desafios empresariais reais. A Escola do Agronegócio da Atitus terá, ainda, um conselho empresarial, para manter constantemente os conteúdos de ensino e pesquisa alinhados com as demandas do mercado, com a agilidade que o mundo corporativo e o empreendedorismo exigem. Este conselho será composto por empresários atuantes no setor que estão à frente de empresas renomadas e instituições agrícolas.

A Atitus espera crescer exponencialmente com o novo campus. “Nosso objetivo é nos tornarmos referência no ensino e na formação voltados para o futuro do agronegócio e dobrar o número de alunos na Escola até 2026”, destaca Capellari.