Programa Caravanas RS Criativo ganha plataforma on-line via Sebrae

O Programa Caravanas RS Criativo passa a oferecer mais 29 capacitações gratuitas através de uma nova landpage com acesso aos conteúdos e inscrições nas atividades ao vivo (previstas para se estenderem até novembro). A iniciativa é fruto de convênio com o Ministério da Cultura (MinC), por meio do Governo Federal, com apoio do Sebrae-RS, e soma mais de 130 horas de carga horária com certificação.

Os cursos oferecidos abrangem as áreas de Marketing e Vendas, Finanças, Mercado e Legislação, Estratégia, Pessoas e Processos, e Empreendedorismo e podem ser acessados no link do programa .



Destinadas a quem busca começar, redesenhar ou melhorar o modelo de negócio da empresa para crescer no mercado das indústrias criativas, as atividades são voltadas a empreendedores e aspirantes dos setores criativos, que envolvem áreas como cultura, tecnologia, artesanato, arquitetura, moda, comunicação e serviços, entre outros.



"Com este lançamento inédito, o RS Criativo amplia as oportunidades de capacitação de empreendedores criativos, para além dos cursos disponíveis em seu site e YouTube. Nesta ação gratuita, o Caravanas 2023 dá um pulo de alcance e busca complementar as atividades ao vivo, possibilitando que os criativos assimilem a qualquer tempo esses conteúdos imperdíveis" explica Carol Biberg", coordenadora do programa. As capacitações seguem até novembro e contemplam palestras virtuais inspiracionais, trilhas de capacitação on-line contemplando todas as regiões funcionais do RS, e ciclo de residência realizado por meio do Empretec em três regiões do Estado.