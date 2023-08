Dólar oscila de olho em dados locais e do exterior

Agência Estado

O dólar oscilava perto da estabilidade na manhã desta quarta-feira, 30, após abertura com viés de alta no mercado à vista. O mercado de câmbio ajusta-se aos sinais mistos da moeda americana frente a divisas emergentes e ligadas a commodities lá fora. O índice DXY aponta viés de baixa e o petróleo sobe moderadamente.O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha cresceu 0,3% em agosto, na comparação com julho, segundo a leitura preliminar do indicador publicada pela agência oficial de estatísticas do país, Destatis. Analistas ouvidos pela FactSet previam alta de 0,25%. Na comparação anual, o CPI avançou 6,1% na prévia de agosto, quando analistas projetavam crescimento de 6,0%.Os juros futuros oscilam bem perto dos ajustes de ontem também, observando os sinais mistos dos rendimentos de Treasuries, com investidores no aguardo dos dados do PIB do segundo trimestre.Mais cedo, o relatório ADP apontou criação de 177 mil empregos em agosto, abaixo da previsão (+200 mil), e tende a reforçar as chances de manutenção de juros pelo Banco central americano (FED) neste ano. O dólar ampliou queda frente outras moedas principais (DXY) e as emergentes latino-americanas ligadas a commodities.Aqui, o IPP caiu 0,82% em julho ante alta de 1,13% em junho. O saldo líquido de emprego formal é positivo em 142.702 vagas em julho.Às 9h20 desta quarta, o dólar à vista estava cotado a R$ 4,8537 (-0,02%)0. O dólar setembro caía 0,12%, a R$ 4,8525.