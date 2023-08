Bolsas da Ásia fecham na maioria em alta, com Fed e visita de Raimondo à China no radar

Agência Estado

Os mercados acionários da Ásia tiveram pregão em geral positivo nesta quarta-feira, 30, mas Xangai ficou bem perto da estabilidade. A perspectiva de menos aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) ajudou em várias praças, enquanto na China foram monitoradas declarações da secretária de Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, durante visita ao país.O índice Nikkei fechou em alta de 0,33% em Tóquio, em 32.333,46 pontos. O movimento na bolsa japonesa ocorreu após ganhos ontem em Nova York, com a avaliação entre investidores de que o Fed pode ser menos duro na política monetária, após dados americanos fracos da terça-feira. Entre ações em foco no mercado japonês, Mitsubishi Heavy Industries subiu 2,8% e Kyocera, 2,3%.Na China, a Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,04%, em 3.137,14 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,37%, a 2.049,15 pontos. Riscos geopolíticos estiveram em foco, após Raimondo dizer que ouve de empresas sobre dificuldades de investir na China, diante de grandes riscos nesse mercado. A perspectiva de mais estímulos oficiais seguia como foco importante, e Guanghou, no sul do país, se tornou a primeira grande cidade a anunciar um relaxamento em restrições a hipotecas, a fim de apoiar a atividade. Fabricantes de software se destacaram em Xangai, com Beijing Kingsoft Office em alta de 2,6% e iFlytek, de 6,5%. Já o setor financeiro em geral mostrou sinal negativo, com East Money Information em queda de 2,7% e Bank of China, e 1,05%.Em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou queda de 0,01%, a 18.482,86 pontos. As tensões geopolíticas entre EUA e China estiveram no radar, bem como a chance de mais estímulos de Pequim à atividade. Entre ações em foco, Meituan caiu 2,3% e Kuaishou Technology, 5,4%.Em Seul, o Kospi subiu 0,35%, a 2.561,22 pontos, mas encerrou na mínima diária. A bolsa sul-coreana registrou terceiro pregão seguido de ganhos, com papéis ligados ao consumo e a baterias em destaque. Menor preocupação com o Fed também colaborou, e ações ligadas ao turismo subiram com a perspectiva de mais turistas chineses, após Pequim relaxar mais nesta semana as restrições à circulação. Em Taiwan, o índice Taiex avançou 0,58%, a 16.719,82 pontos.Na Oceania, em Sydney o índice S&P/ASX 200 fechou em alta de 1,21%, a 7.297,70 pontos. O avanço diário foi o mais forte em quase sete semanas na bolsa australiana, ajudado hoje pelos ganhos em Nova York e com todos os setores terminando com sinal positivo. Bancos e mineradoras estiveram entre as altas. *Com informações da Dow Jones Newswires.