Decreto que amplia incentivos à indústria calçadista deve ser apresentado a Leite em setembro

Pedro Carrizo

Está em estudo na Secretaria Estadual de Fazenda um decreto para elevar os, através de uma redução para 3% na alíquota do ICMS. Em reunião com entidades representativas e deputados estaduais na semana passada (24), a Sefaz-RS informou que deverá finalizar o texto em setembro para apresentá-lo ao governador Eduardo Leite. Em caso de aval do governador, as novas medidas serão publicadas e passam a valer a partir de janeiro de 2024, disse Ricardo Neves, secretário da Receita, na ocasião.A Sefaz-RS não quis se pronunciar, apenas informou o andamento dos estudos, visto que não há certeza sobre a efetivação do decreto. A depender do aceite de Eduardo Leite, um fator que pode inviabilizar a medida é a pressão de outros grupos industriais pelo mesmo incentivo.Em 2019, o governo do Estado editou um decreto abrindo a possibilidade para empresários da indústria calçadista reduzirem de 12% para 4% a alíquota de ICMS em produtos finalizados, através de crédito presumido. No entanto, a lista de contrapartidas tornou quase impraticável a adesão: apenas 14 de um total de 1.792 empresas aderiram ao programa estadual."No decreto anterior, os empresários precisam detalhar o uso de suas tecnologias, sobretudo as oriundas fora do Estado, o que não gerou desinteresse já que essas informações poderiam ser acessadas pela concorrência", explica o deputado estadual Issur Koch (PP), ex-presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Coureiro-Calçadista.O novo texto deve propor a composição de um fundo de incentivos ao setor, a ser abastecido com parte dos tributos pagos, o que se projeta ser algo em torno de 0,5%, diz o deputado. Em uma simulação apresentada pela Sefaz-RS às entidades representativas, numa transação de R$ 100,00, o produtor pagaria R$ 3,26 de tributos, sendo R$ 3,00 em ICMS e R$ 0,26 que seriam alocados no fundo.Segundo Koch, que esteve presente na reunião com a Sefaz-RS, o pedido dos empresários - que está sendo estudado pelo governo - é replicar o modelo de incentivo de Santa Catarina (SC) para a indústria calçadista. No estado vizinho, os produtores são tributados em 3% sobre a circulação do produto final, mas entre as contrapartidas precisam priorizar a regionalidade.Por exemplo, o estabelecimento industrial deve utilizar, no mínimo, 85% de matéria-prima produzida em território nacional e a parcela importada, se houver, deverá ser importada pelos portos e aeroportos de Santa Catarina. Além disso, o empresário deverá adquirir pelo menos 25% do total de matéria-prima produzida em SC."O beneficiário deverá reinvestir o valor correspondente ao benefício na modernização, readequação ou expansão do parque fabril ou na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos", aponta o decretoO texto considera o crédito presumido como o valor necessário para obtenção do percentual mínimo de recolhimento. “Deverá ser estornado o excesso de crédito existente em determinado período, cuja utilização implique em percentual de recolhimento menor que 3%”.A principal vantagem em replicar o decreto catarinense em solo gaúcho é a não necessidade de que o incentivo tributário passe pelo crivo do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz). Isso porque, se tratando de estados da mesma região, qualquer tipo de medida tributária equivalente não precisa passar pelo Confaz."Nossa luta é para que tenhamos uma legislação muito próxima ao que Santa Catarina oferece. Isso seria a garantia da manutenção de nossos empregos e a possibilidade de o Rio Grande do Sul voltar a atrair empreendedores que saíram daqui para investir em outros estados por conta da falta de incentivos à produção", ressalta Koch.