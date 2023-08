Ibovespa encerra semana com ganho de 0,37%

Mesmo em baixa nas duas últimas sessões da semana, o Ibovespa conseguiu acumular leve ganho no período, o primeiro desde o trecho entre 17 e 21 de julho, quando havia avançado 2,13%. De lá para cá, foram quatro perdas semanais, sequência interrompida nesta sexta-feira por ganho de 0,37% desde a última segunda-feira.

Os ajustes negativos de quinta e sexta foram menores do que a alta que os precedeu, na terça ( 1,51%) e quarta-feira ( 1,70%), após um início de semana ainda em baixa, de 0,85%. Nesta sexta-feira, a referência da B3 caiu 1,02%, a 115.837,20, sem conseguir acompanhar a melhora ao longo da tarde em Nova York, onde os três principais índices de ações se firmaram em alta e subiram entre 0,67% (S&P 500) e 0,94% (Nasdaq) na sessão.

Nesta sexta, as principais ações do Ibovespa voltaram a operar em bloco no negativo, com destaque ainda para o setor financeiro, onde as perdas entre os grandes bancos chegaram a 1,58% (Itaú PN) no fechamento do dia, também ruim para Petrobras (ON -0,79%, PN -0,68%), apesar do avanço acima de 1% para o Brent nesta sexta-feira. Vale ON chegou a ensaiar leve alta, mas fechou o dia em baixa de 0,21%, avançando 1,39% na semana, mas ainda cedendo 7,96% no mês, em meio a preocupações quanto ao ritmo de atividade econômica na China. No ano, Vale ON cai 26,81%.

Em agosto, mês em que esteve bem mais conectado ao cenário externo do que ao doméstico, o Ibovespa cede até aqui 5,01%. Do dia 18, sexta-feira passada, para cá, o índice tem mostrado estabilização, após a série histórica de 13 perdas diárias, entre 1º e 17 de agosto, a mais longa desde o começo de 1968. Apesar de extenso, o grau da correção foi discreto, com o Ibovespa tendo recuado 5,71% no mês até o dia 17. Desde o dia seguinte, 18, em seis sessões, mostrou três altas e três baixas, com a desta sexta - mas com ajustes negativos que vinham se mantendo inferiores a 1%, por sessão.

Na ponta do índice nesta última sessão da semana estiveram São Martinho ( 4,02%), SLC Agrícola ( 1,89%) e Raízen ( 1,61%), com Pão de Açúcar (-7,23%), CVC (-6,58%) e MRV (-5,58%) no lado oposto.

Na agenda doméstica desta sexta-feira, os investidores tomaram nota da prévia da inflação oficial de agosto, o IPCA-15, em leitura acima do esperado, e, em menor medida, do IDP, os investimentos diretos no País, que vieram em julho no menor nível para o mês desde 2018, a US$ 4,244 bilhões, apesar da melhora, na margem, em relação a junho.

A fraca leitura em comparação a julho de 2022 (US$ 7,2 bilhões) vem no momento em que se monitora de perto os efeitos, sobre a conjuntura doméstica, de um cenário externo ainda desafiador, com juros elevados nos Estados Unidos e na zona do euro e grande incerteza quanto à performance da China.

Após ter tocado R$ 4,90 no fim da manhã, sob impacto inicial do discurso do presidente do Federal Reserve, o dólar à vista perdeu força ao longo da tarde e encerrou a sessão desta sexta-feira em queda de 0,09%, cotado a R$ 4,8756. Na semana, a moeda apresenta desvalorização de 1,86% - o que reduziu os ganhos acumulados em agosto a 3,09%.