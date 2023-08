Ceasa assina termo de cooperação com Conselho de Arquitetura e Urbanismo

O presidente da Ceasa-RS, Carlos Siegle de Souza, assinou nesta sexta-feira (25) termo de cooperação técnica com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) do Rio Grande do Sul para digitalização do acervo de documentos e plantas dos prédios que compõem o complexo da Ceasa. A parceria foi selada durante plenária para discussão do tema, realizada pelo Conselho na sede da Fecomércio, no bairro Anchieta, zona Norte da Capital.Segundo o presidente, a ideia é que, após a formatação digital, esse material integre exposição itinerante alusiva aos 50 anos da Ceasa, que serão comemorados em março de 2024. “Além de preservá-las, vamos disponibilizar essas informações para a população”, anuncia Souza. Ele lembrou, também, que a administração trabalha na captação de recursos, na ordem de R$ 30 milhões, para fazer os restauros necessários em nossos pavilhões. Conta, para isso, com a colaboração técnica de arquitetos e conselheiros da instituição.O presidente do CAU/RS, Tiago Holzmann da Silva, agradeceu a Ceasa por disponibilizar, em forma de comodato, seu acervo arquitetônico e lembrou que a história de uma cidade também é contada por seu patrimônio, suas construções, seus prédios.O acervo de documentos arquitetônicos da Ceasa será encaminhado posteriormente para preservação no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul.