Vila da Mônica Gramado recebe evento global do setor de parques de diversões

Nos dias 29 a 30 de agosto, a Vila da Mônica Gramado será sede de evento corporativo da Associação Internacional de Parques de Diversões e Atrações (IAAPA). Trata-se do principal programa de desenvolvimento profissional promovido pela entidade que reúne mais de seis mil e quinhentos membros de 100 países.

“Este evento marca o início da nossa associação com a IAAPA. Estamos muito felizes em ser a sede desta edição e esperamos nos desenvolver cada vez mais com as oportunidades oferecidas pelo Instituto”, comemora a CEO da Vila da Mônica e presidente da Associação de Parques e Atrações da Serra Gaúcha (APASG), Manoela da Costa Moschem, que será uma das palestrantes do evento.

Além de capacitar as lideranças dos parques e atrações de lazer e entretenimento, o programa de formação de gerentes é uma oportunidade para fazer networking com empreendedores bem-sucedidos, já que oferece uma perspectiva global e aborda as melhores práticas do setor. Durante o evento, serão apresentados estudos de caso e promovidas discussões em pequenos grupos.

Entre os palestrantes, destaque para o CEO da WT Entretenimento, Claudio Macedo; a CFO do Grupo Ferrasa, Patricia Albuquerque, empresa que detém a marca Hot Beach Parques e Resorts; o gerente geral dos Parques do Caracol e do Tainhas, Rafael Silveira; o diretor executivo da Mentone Estratégias e Negócios, Paulo Mentone; e a gerente de Marketing do Grupo Cataratas, Camila Martins. Os profissionais abordarão temas como segurança, finanças, receitas, recursos humanos, liderança, marketing e relações públicas.