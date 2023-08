Senac Comunidade abre inscrições para 150 vagas em cursos técnicos gratuitos

O Senac Comunidade está com inscrições abertas para os cursos Técnico em Recursos Humanos e Técnico em Marketing. No total, são 150 novas vagas gratuitas para as capacitações. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de setembro e podem ser realizadas através do link. As aulas iniciam no dia 2 de outubro, no formato presencial, divididas em dois turnos.