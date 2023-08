Temporada das Caravanas RS Criativo/Sedac tem vagas abertas

Fruto de convênio com o Ministério da Cultura (MinC), por meio do Governo Federal, o projeto Caravanas oferece capacitações gratuitas em várias regiões do Rio Grande do Sul. As atividades são voltadas a empreendedores e aspirantes dos setores criativos, que envolvem áreas como cultura, tecnologia, artesanato, arquitetura, moda, comunicação e serviços, entre outros. São 450 vagas em oportunidades imediatas que acontecem de forma on-line até novembro de 2023.

A programação, que conta com parceria do Sebrae RS, contempla palestras virtuais inspiracionais, trilhas de capacitação on-line contemplando todas as regiões funcionais do Rio Grande do Sul e ciclo de residência realizado por meio do Empretec em três regiões do Estado.

A iniciativa é destinada a quem busca começar, redesenhar ou melhorar o modelo de negócio da empresa para crescer no mercado das indústrias criativas e, ao mesmo tempo, desenvolver uma postura mais empreendedora. É uma capacitação que utiliza ferramentas e técnicas para auxiliar na criação de novos projetos, produtos, serviços, posicionamento de marca e negócios. "Queremos quadruplicar o público atendido pelo programa, num processo de mentoria para negócios criativos", explica a coordenadora do RS Criativo, Carol Biberg.

Caravanas

Parte integrante do programa RS Criativo, as Caravanas percorrem as Regiões Funcionais Coredes do Vale do Rio Pardo e Vale do Taquari, Campos de Cima da Serra, Hortênsias e Serra, Litoral Norte, Sul, Campanha e Fronteira Oeste, Fronteira Noroeste, Missões, Noroeste Colonial e Celeiro, Alto Jacuí, Central, Jacuí-Centro e Vale do Jaguari, Alto da Serra do Botucaraí, Média Alto Uruguai, Nordeste, Norte, Produção e Rio da Várzea.

As entregas do projeto ocorrem em três grandes frentes. Até novembro, dez palestras on-line com 100 vagas cada uma trazem temas técnicos como marketing digital, vendas, liderança, transformação digital e branding.

Mais imersivas, nove trilhas de capacitação serão realizadas entre os meses de agosto e outubro, também de forma on-line e segmentadas por região, com 45 vagas limitadas por edição. Cada caravana engloba uma trilha de oito oficinas temáticas e um bootcamp “Empreendedorismo em Ação” como etapa de fechamento, totalizando 28 horas de atividades.

Nos meses de outubro e novembro, três edições presenciais do Empretec serão realizadas nas cidades de Gravataí, Capão da Canoa e Caxias do Sul, contemplando 30 vagas por município. Aplicado em mais de 40 países, o Empretec é um programa de capacitação criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), e visa o desenvolvimento de um comportamento empreendedor habilitador para a identificação de novas oportunidades de negócios.

Durante uma imersão de 60 horas de atividades, os participantes desenvolvem competências emocionais como iniciativa, persistência, independência e autoconfiança, passando por noções completas associadas ao mundo do trabalho, como qualidade, eficiência, metas, gestão, relacionamento e planejamento estratégico.