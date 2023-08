Decreto eleva produção de microcervejarias gaúchas para 5 milhões de litros ao ano

O Governo do Estado deve anunciar nos próximos dias o aumento de produção para as microcervejarias, uma demanda antiga do setor para aumentar a competitividade. Atualmente, para se enquadrar como microcervejeira - e gozar dos benefícios tributários da categoria - o limite de produção é 3 milhões de litros ao ano. A partir do decreto estadual, o volume passará para 5 milhões de litros ao ano, equiparando-se aos mercados de Santa Catarina (SC) e Paraná (PR).Segundo o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes (PP), o decreto será publicado no Diário Oficial até segunda-feira (28). A informação é de que o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, se reuniu com Antunes e outros líderes de bancada antecipando a publicação do decreto, afirma o deputado. Procurada, a Casa Civil confirmou que o texto deve sair nos próximos dias, mas sem mencionar a data.O aumento na produção é comemorado por empresários do setor. No entanto, a dúvida que paira é se ele será acompanhado pela ampliação de crédito presumido, benefício fiscal direcionado às microcervejarias, que reduz em 13% a tributação de ICMS de cervejas e chopps - de 25% para 12%. “A ampliação do incentivo ainda está sendo avaliada. Estamos ajustando os últimos pontos na redação final do decreto”, informou o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, ao Jornal do Comércio.No molde atual, o incentivo é limitado à produção de 200 mil litros ao mês. "Ou seja, a microcervejaria produz 3 milhões de litros ao ano - vai passar para 5 milhões de litros -, mas atualmente só pode utilizar o crédito presumido para até 2,4 milhões de litros", esclarece Filipe Bortolini, presidente da Associação Gaúcha de Microcervejarias (AGM).