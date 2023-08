Bolsas da Ásia fecham em alta, com setor de tecnologia apoiado por balanço da Nvidia

Agência Estado

Os mercados acionários da Ásia tiveram pregão positivo, nesta quinta-feira, 24. Houve recuperação modesta em Xangai, após perdas recentes, e Tóquio também subiu, enquanto Seul mostrou mais fôlego, com alta de mais de 1% após o Banco Central da Coreia do Sul manter os juros, como esperado por analistas. Ações ligadas à tecnologia estiveram em destaque em várias praças, após o balanço forte de ontem da Nvidia.O índice Nikkei fechou em alta de 0,87%, em 32.287,21 pontos, em Tóquio. Ações de eletrônicos e tecnologia estiveram em destaque, com os resultados fortes de ontem da Nvidia apoiando compras de ações relacionadas a chips e reduzindo preocupações com os custos de empréstimos. SoftBank Group subiu 2,7%.Na China, a Bolsa de Xangai registrou ganho de 0,12%, em 3.082,24 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,49%, a 1.999,29 pontos. O mercado chinês se recuperou após perdas recentes, diante de dados fracos dos últimos dias e com investidores à espera de mais medidas de Pequim para apoiar a economia. Hoje, fabricantes de chips e ações ligadas ao consumo se destacaram. Semiconductor Manufacturing International Corp. subiu 1,5% e Kweichow Moutai, 2,4%.Em Seul, o índice Kospi subiu 1,28%, a 2.537,68 pontos. O BC da Coreia do Sul manteve a taxa básica de juros, sem sinal de que pode cortá-la em breve, e também reafirmou projeções para crescimento e inflação neste ano. Entre ações, a SK Hynix, fornecedora da Nvidia, subiu 4,2%. Naver avançou 6,3%, após revelar seu novo modelo de inteligência artificial. Em Taiwan, o índice Taiex subiu 1,17%, a 16.770,67 pontos.Em Hong Kong, o índice Hang Seng fechou em alta de 2,05%, em 18.212,17 pontos. Ações ligadas a semicondutores estiveram em destaque, também diante dos resultados da Nvidia. Semiconductor Manufacturing International subiu 4,5% e Hua Hong Semiconductor, 2,8%.Na Oceania, em Sydney o índice S&P/ASX 200 registrou ganho de 0,47%, a 7.182,10 pontos. Papéis de tecnologia e do setor financeiro exibiram ganhos. WiseTech Global avançou 8,1%, puxando para cima o setor de tecnologia. *Com informações da Dow Jones Newswires.