Presidente da CAE concede vista de 24h e marca votação de PL do Carf para a quarta-feira

Agência Estado

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado concedeu um prazo de vista de 24 horas para que os senadores analisem o relatório do Projeto de Lei do Carf. A votação foi marcada para esta quarta-feira (23), às 13 horas.O governo Lula pleiteou para que o prazo de vista não fosse de uma semana. O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), argumentou que, caso o texto não fosse votado na CAE até o dia 27 deste mês, a matéria seguiria diretamente ao plenário - e então a comissão não o analisaria.O presidente da CAE, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), concordou com o pedido feito por Wagner e marcou uma nova sessão deliberativa da comissão antes da audiência pública sobre a reforma tributária que já estava marcada no colegiado para esta quarta-feira.Senadores independentes e da oposição elogiaram as mudanças feitas no texto pelos deputados em relação ao projeto inicial do governo Lula. Argumentaram, porém, que seria necessário mais tempo para analisar os meandros do parecer.O relatório do PL do Carf foi lido nesta terça-feira pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), relator da proposta. Conforme o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) antecipou há duas semanas, o parecer inclui apenas emendas de redação - ajustes finos para esclarecer alguns trechos do texto.Os ajustes de redação feitos no texto atendem ao interesse do governo Lula e sua equipe econômica, que não gostariam que o projeto voltasse à Câmara dos Deputados para uma última análise. Assim, caso o projeto seja aprovado seguindo o relatório de Alencar, o texto segue para a sanção presidencial.