Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho tem crescimento, mas continua em patamar baixo

O Índice de Confiança do Empresário Industrial gaúcho (ICEI-RS) de agosto, divulgado nesta terça-feira (22) pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), manteve a trajetória de recuperação no mês e mostrou pequeno avanço, de 0,9 ponto em relação a julho, aumentando para 49,9 pontos. Praticamente sobre a marca de 50, um ponto neutro, não indica a falta nem a presença de confiança.

Desde junho, o ICEI-RS cresceu 3,7 pontos, mas ainda está distante de recuperar a queda acumulada de 13 pontos nos últimos dez meses. Ainda assim, o índice atingiu o maior nível desde outubro de 2022. “A confiança da indústria gaúcha caiu no final do ano passado, até atingir a mínima em fevereiro de 2023, quando começou um processo mais de acomodação do que de recuperação, relacionado ao alívio do cenário com a queda da inflação, à menor incerteza, e, agora, à redução da taxa de juros e a tendência de continuidade do ciclo de cortes”, afirma o presidente da FIERGS, Gilberto Porcello Petry.



Apesar disso, o ICEI-RS continua em patamar baixo em agosto, associado à conjuntura desfavorável que combina reduzidos níveis de demanda doméstica e externa, com juros ainda elevados. Do ponto de vista de seus componentes, a expansão do ICEI-RS em agosto ocorreu devido à melhora relativa nas avaliações dos empresários sobre as condições atuais, cujo índice atingiu 44,8 pontos, 2,3 acima do mês anterior. É o maior valor desde janeiro desse ano, decorrente do terceiro aumento seguido (+4,8 pontos). Porém, o índice, que varia de zero a cem, continua abaixo de 50, denotando piora nas condições atuais dos negócios, avaliação negativa que começou em dezembro de 2022.



Entre os componentes, o maior crescimento de agosto em relação a julho foi no Índice de Condições da Economia Brasileira: subiu quatro pontos e atingiu 41,9, mantendo a tendência dos últimos três meses de atenuação no cenário negativo. A parcela de empresários gaúchos que percebe uma deterioração do cenário econômico brasileiro caiu de 50%, em julho, para 39,7%, em agosto, ante aumento dos percentuais das empresas que percebem melhora, de 7,9% para 12,6%, ou não vêm mudanças, de 42,1% para 47,7%. Também as condições atuais das empresas ficaram menos desfavoráveis, com o índice de 44,8 pulando para 46,4 pontos.



Perspectivas