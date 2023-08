Mércio Tumelero recebe prêmio Supermercadista Honorário

O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, destacou na abertura da 40ª Convenção Gaúcha de Supermercados (Expoagas 2023) a importância da distinção Supermercadista Honorário, entregue durante a solenidade. "É uma honraria concedida pela Agas às pessoas que simbolizam a força de trabalho e os valores do nosso setor. Neste ano, esta premiação não poderia estar em melhores mãos", afirmou Longo, antes de chamar ao palco o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Mércio Tumelero, para receber a honraria.

O dirigente da Agas destacou a contribuição de Mércio Tumelero para o varejo, o que inclui o trabalho em comércio no Interior, passando pela consolidação e expansão da rede de lojas de materiais de construção Tumelero, bem como a atuação em diversas entidades empresariais, e, nas últimas décadas, seu trabalho no setor de comunicação, à frente do Jornal do Comércio. Longo salientou a dedicação de "um líder que tem a barriga no balcão" e que "sabe, desde pequeno, o valor do trabalho".

O vice-governador Gabriel Souza e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, subiram ao palco para fazer a entrega do troféu, momento que também foi prestigiado por Longo e pelo presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi.

Depois de agradecer a distinção e manifestar orgulho e felicidade pelo reconhecimento da Agas, Mércio Tumelero lembrou sua trajetória. "Tem um livro do querido Zildo De Marchi (empresário presidente do Sindiatacadistas) chamado Barriga no balcão, olhos no mundo! Eu já digo que eu nasci com a cabeça no balcão, porque eu era criança e não alcançava o balcão. Então, colocava um banquinho para atender aos clientes lá de Sananduva, minha terra natal".

Tumelero observou que o comércio da família tinha de tudo - o que tem hoje em um supermercado, em uma época anterior à expansão desses grandes estabelecimentos. "Então, para mim, representa muito esse prêmio, porque são minhas raízes, representa o início da minha vida empresarial", observou.

O presidente do JC também comentou seu desafio na imprensa gaúcha, comandando há 25 anos o Jornal do Comércio. "Hoje estou na área de comunicação, com muita alegria, muito prazer, a convite da família da minha mulher (Valéria Jarros Tumelero, integrante da 3ª geração da família fundadora). E nosso jornal está fazendo um trabalho que julgo da máxima importância em benefício do Estado", concluiu o dirigente do diário de economia e negócios do RS.