Fiergs avalia ampliar Centro de Eventos em Porto Alegre

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) avalia ampliar o seu Centro de Eventos localizado na avenida Assis Brasil, em Porto Alegre. O tema foi um dos destaques da abertura da 40ª Expoagas, na manhã de ontem.

O presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), Antônio Cesa Longo, aproveitou seu discurso na cerimônia, realizada no Teatro do Sesi, para fazer um pedido ao presidente da Fiergs, Gilberto Petry: que a Federação das Indústrias amplie o seu Centro de Eventos.

O apelo se deu pela demanda represada de expansão da Expoagas. Embora a feira tenha mais de 480 expositores nesta edição, há fila de espera por estandes e uma procura muito grande de empresas que gostariam de participar do evento.

Segundo Longo, com mais espaço, seria possível "aumentar o número de empresas participantes da Expoagas". O dirigente observou ainda que a limitação atual "inibe o desenvolvimento de novos players" no mercado.

O presidente da Fiergs, que prestigiou a solenidade, respondeu ao pedido em seu discurso. Petry confirmou que a entidade avalia ampliar o complexo. "Todos os anos me falam no aumento do Centro de Eventos da Fiergs. Esse tema já foi debatido na reunião de diretoria (da Fiergs) e tem uma comissão estudando o tema. Para fazermos (essa ampliação), tem um custo bastante elevado. Há membros da diretoria que são a favor, outros, não. Isso porque grande parte dos eventos realizados não necessitam mais espaço do que nós já temos", informou Petry.

"Porém, dentro da diretoria, defendo a tese de que nós temos que fazer (a ampliação), porque futuramente outros eventos virão a acontecer aqui", afirmou. Na primeira fila da plateia, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e seu vice, Ricardo Gomes, assentiam com a cabeça, demonstrando a importância estratégica desse espaço. Porto Alegre discute a construção de um novo centro de eventos para a cidade há anos.

O presidente da Fiergs concluiu sua fala demonstrando confiança de que o Centro de Eventos poderá ser ampliado, dirigindo-se diretamente ao presidente da Agas. "Esperamos poder te atender, Longo, e fazer mais 8 mil metros (quadrados de área) em um novo pavilhão no ano que vem."

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, garantiu, em seu discurso, que o município será parceiro se a Fiergs quiser ampliar o tamanho do Centro de Eventos, inclusive com área. "Temos o terreno ao lado que é da prefeitura", observou Melo, ressalvando que o espaço é utilizado pela usina de asfalto do município.