Tendências e inovações se espalham pelos corredores da Expoagas

Antecipando as novidades que os consumidores irão encontrar nas prateleiras dos supermercados em breve, o pavilhão da feira de negócios da Expoagas reúne no Centro de Eventos da Fiergs 483 estandes de produtos, equipamentos e serviços para o varejo. A maioria das expositoras são provenientes de empresas do Rio Grande do Sul (64% do total). Destas, 17% estão participando pela primeira vez do evento.

Um exemplo disso é Tramontina, tradicional fabricante de utensílios e equipamentos para cozinha de Carlos Barbosa, na serra gaúcha. De acordo com o gerente de vendas da marca, Clovis Gusso, o segmento supermercadista é muito importante para o negócio. "Esses são canais essencias ao nosso negócio. Queremos estreitar essa relação, por isso a nossa expectativa é muito grande para este evento", resume. Entre as novidades, o gestor destaca os copos e as garrafas térmicas, "que têm uma saída grande nos mercados".

Já a Neugebauer é uma participante recorrente da feira, e neste ano apresenta a embalagem de 60 gramas do quase centenário chocolate Refeição. "Todo ano, trazemos para cá os nossos lançamentos. Neste, temos os novos sabores Supreme 1891 ao leite e branco, a barra com amendolate, além do novo mix de produtos da Mumu, de uva e de coco, entre outros", antecipa a analista de marketing da empresa, Fernanda Becker.

Nesse espírito, o gerente de marketing da Silvestrin Frutas, Eduardo Miguel, aposta na linha premium, "de espécies exóticas, com safras curtas, como cereja, damasco e lichia". Além disso, ele destaca a possibilidade de rever clientes antigos e fazer novos contatos. "Participamos da Expoagas há 15 anos, e aqui sempre nos abre muitas novas opertunidades de negócios."

Em relação às tecnologias, o estande da JJ Instalações apresenta um balcão refrigerado para frutas com motor acoplado, que também pode ser utilizado como central de frios. "Temos o mini-Maracanã, com 1,50 metro de altura, onde se pode colocar produtos nobres", detalha o diretor Loredan Giacomel.